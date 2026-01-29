Assine
overlay
Início Gerais
MOBILIDADE NA CAPÍTAL

BH ganha nova linha de ônibus a partir de 1º de fevereiro; confira

Desde o começo do ano, a mobilidade de Belo Horizonte vem passando por mudanças, com extinção e criação de linhas de ônibus

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
29/01/2026 07:58

compartilhe

SIGA
x
ônibus de bh
BH receberá nova linha de ônibus no primeiro dia do próximo mês crédito: PBH/Divulgação

Belo Horizonte vai ganhar uma nova linha de ônibus a partir de 1º de fevereiro: a 1031 (Estação Central/Avenida Raja Gabáglia). A criação da linha foi oficializada em portaria publicada na manhã desta quinta-feira (29/1) no Diário Oficial do Município (DOM).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob), a decisão foi tomada com base em estudos técnicos e na necessidade de adequação do atendimento aos usuários do transporte coletivo na capital.

A Reportagem procurou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para obter mais detalhes sobre o itinerário completo, o motivo da criação da linha e o valor da tarifa. Até o momento, não houve retorno.

Leia Mais

Linha extinta

A linha 1030, que fazia o trajeto entre a Avenida Olegário Maciel e a Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte, deixou de circular na quarta-feira (21/1). Ela foi substituída pela linha 104 (Estação Lagoinha/Avenida Afonso Pena).

Segundo a PBH, usuários que utilizavam a antiga linha 1030 devem ter economia na tarifa: o valor passou de R$ 6,25 para R$ 6. O novo itinerário mantém os mesmos pontos de embarque e desembarque da linha anterior.

Outras novas linhas

No início de 2026, a prefeitura também criou três novas linhas e extinguiu três sublinhas no transporte coletivo da capital. As mudanças visam ampliar o atendimento aos domingos e em períodos de alta demanda, como o Carnaval.

Novas linhas criadas

  • Linha 6150: estação Venda Nova / Parque das Mangabeiras via Estação São Gabriel
  • Sublinha 1 (principal): atendimento regular, passando pelas estações Vilarinho e São Gabriel
  • Sublinha 2 (Carnaval): trajeto adaptado para o período carnavalesco
  • Linha 3151: estação Diamante / Parque das Mangabeiras via Havaí
  • Sublinha 1 (principal): assume o itinerário da antiga sublinha 04 da linha 3052
  • Sublinha 2 (Carnaval): segue o antigo trajeto da sublinha 07 da linha 3052
  • Linha 5350: estação Diamante / Zoológico via Estação Barreiro
  • Sublinha 1 (principal): nova ligação entre as estações Diamante e Barreiro, com atendimento ao Zoológico

Sublinhas extintas

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Foram desativadas as seguintes sublinhas:

  • Linha 30: sublinha 8 – Zoológico
  • Linha 62: sublinhas 3 e 16 – Parque das Mangabeiras
  • Linha 3052: sublinhas 4 e 7 – Parque das Mangabeiras

Tópicos relacionados:

bh mobilidade onibus pbh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay