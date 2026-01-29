BH ganha nova linha de ônibus a partir de 1º de fevereiro; confira

Belo Horizonte vai ganhar uma nova linha de ônibus a partir de 1º de fevereiro: a 1031 (Estação Central/Avenida Raja Gabáglia). A criação da linha foi oficializada em portaria publicada na manhã desta quinta-feira (29/1) no Diário Oficial do Município (DOM).

De acordo com a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob), a decisão foi tomada com base em estudos técnicos e na necessidade de adequação do atendimento aos usuários do transporte coletivo na capital.

A Reportagem procurou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para obter mais detalhes sobre o itinerário completo, o motivo da criação da linha e o valor da tarifa. Até o momento, não houve retorno.

Linha extinta

A linha 1030, que fazia o trajeto entre a Avenida Olegário Maciel e a Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte, deixou de circular na quarta-feira (21/1). Ela foi substituída pela linha 104 (Estação Lagoinha/Avenida Afonso Pena).

Segundo a PBH, usuários que utilizavam a antiga linha 1030 devem ter economia na tarifa: o valor passou de R$ 6,25 para R$ 6. O novo itinerário mantém os mesmos pontos de embarque e desembarque da linha anterior.

Outras novas linhas

No início de 2026, a prefeitura também criou três novas linhas e extinguiu três sublinhas no transporte coletivo da capital. As mudanças visam ampliar o atendimento aos domingos e em períodos de alta demanda, como o Carnaval.

Novas linhas criadas

Linha 6150 : estação Venda Nova / Parque das Mangabeiras via Estação São Gabriel

: estação Venda Nova / Parque das Mangabeiras via Estação São Gabriel Sublinha 1 (principal): atendimento regular, passando pelas estações Vilarinho e São Gabriel

atendimento regular, passando pelas estações Vilarinho e São Gabriel Sublinha 2 (Carnaval): trajeto adaptado para o período carnavalesco

trajeto adaptado para o período carnavalesco Linha 3151: estação Diamante / Parque das Mangabeiras via Havaí

estação Diamante / Parque das Mangabeiras via Havaí Sublinha 1 (principal): assume o itinerário da antiga sublinha 04 da linha 3052

assume o itinerário da antiga sublinha 04 da linha 3052 Sublinha 2 (Carnaval): segue o antigo trajeto da sublinha 07 da linha 3052

segue o antigo trajeto da sublinha 07 da linha 3052 Linha 5350: estação Diamante / Zoológico via Estação Barreiro

estação Diamante / Zoológico via Estação Barreiro Sublinha 1 (principal): nova ligação entre as estações Diamante e Barreiro, com atendimento ao Zoológico

Sublinhas extintas

Foram desativadas as seguintes sublinhas: