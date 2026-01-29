BH ganha nova linha de ônibus a partir de 1º de fevereiro; confira
Desde o começo do ano, a mobilidade de Belo Horizonte vem passando por mudanças, com extinção e criação de linhas de ônibus
Belo Horizonte vai ganhar uma nova linha de ônibus a partir de 1º de fevereiro: a 1031 (Estação Central/Avenida Raja Gabáglia). A criação da linha foi oficializada em portaria publicada na manhã desta quinta-feira (29/1) no Diário Oficial do Município (DOM).
De acordo com a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob), a decisão foi tomada com base em estudos técnicos e na necessidade de adequação do atendimento aos usuários do transporte coletivo na capital.
A Reportagem procurou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para obter mais detalhes sobre o itinerário completo, o motivo da criação da linha e o valor da tarifa. Até o momento, não houve retorno.
Linha extinta
A linha 1030, que fazia o trajeto entre a Avenida Olegário Maciel e a Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte, deixou de circular na quarta-feira (21/1). Ela foi substituída pela linha 104 (Estação Lagoinha/Avenida Afonso Pena).
Segundo a PBH, usuários que utilizavam a antiga linha 1030 devem ter economia na tarifa: o valor passou de R$ 6,25 para R$ 6. O novo itinerário mantém os mesmos pontos de embarque e desembarque da linha anterior.
Outras novas linhas
No início de 2026, a prefeitura também criou três novas linhas e extinguiu três sublinhas no transporte coletivo da capital. As mudanças visam ampliar o atendimento aos domingos e em períodos de alta demanda, como o Carnaval.
Novas linhas criadas
- Linha 6150: estação Venda Nova / Parque das Mangabeiras via Estação São Gabriel
- Sublinha 1 (principal): atendimento regular, passando pelas estações Vilarinho e São Gabriel
- Sublinha 2 (Carnaval): trajeto adaptado para o período carnavalesco
- Linha 3151: estação Diamante / Parque das Mangabeiras via Havaí
- Sublinha 1 (principal): assume o itinerário da antiga sublinha 04 da linha 3052
- Sublinha 2 (Carnaval): segue o antigo trajeto da sublinha 07 da linha 3052
- Linha 5350: estação Diamante / Zoológico via Estação Barreiro
- Sublinha 1 (principal): nova ligação entre as estações Diamante e Barreiro, com atendimento ao Zoológico
Sublinhas extintas
Foram desativadas as seguintes sublinhas:
- Linha 30: sublinha 8 – Zoológico
- Linha 62: sublinhas 3 e 16 – Parque das Mangabeiras
- Linha 3052: sublinhas 4 e 7 – Parque das Mangabeiras