Linha de ônibus deixa de existir em BH a partir desta quarta-feira (21)

A linha de ônibus 1030, que segue itinerário entre a Avenida Olegário Maciel e a Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte (MG), deixará de circular pela cidade. A partir desta quarta-feira (21/1), a linha será substituída pela 104 (Estação Lagoinha/Avenida Afonso Pena).

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, usuários que costumam fazer o trajeto original farão uma economia: ao invés de pagarem uma tarifa de R$ 6,25, que era cobrada no 1030, passarão a pagar a passagem no valor de R$ 6.

O trajeto da linha 104 passará pelo mesmo itinerário da 1030, com embarque e desembarque nos mesmos pontos.

Confira o itinerário:

Avenida do Contorno (ponto final na Estação do Metrô Lagoinha)

Avenida do Contorno (retorno na ponte da Rua Rio Grande do Sul)

Avenida do Contorno

Rua Paulo de Frontin

Avenida Olegário Maciel

Rua dos Caetés

Avenida Afonso Pena

Praça da Bandeira (retorno)

Avenida Afonso Pena

Rua Curitiba

Avenida do Contorno (ponto final na Estação do Metrô Lagoinha)

A nova linha passa a ter mais horários que a 1030, cujos detalhamentos podem ser consultados no portal da Prefeitura de Belo Horizonte.