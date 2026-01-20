Linha de ônibus deixa de existir em BH a partir desta quarta-feira (21)
Linha que circula no Centro de Belo Horizonte será extinta e substituída por outra com linha mais barata. Confira qual
A linha de ônibus 1030, que segue itinerário entre a Avenida Olegário Maciel e a Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte (MG), deixará de circular pela cidade. A partir desta quarta-feira (21/1), a linha será substituída pela 104 (Estação Lagoinha/Avenida Afonso Pena).
De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, usuários que costumam fazer o trajeto original farão uma economia: ao invés de pagarem uma tarifa de R$ 6,25, que era cobrada no 1030, passarão a pagar a passagem no valor de R$ 6.
O trajeto da linha 104 passará pelo mesmo itinerário da 1030, com embarque e desembarque nos mesmos pontos.
Confira o itinerário:
- Avenida do Contorno (ponto final na Estação do Metrô Lagoinha)
- Avenida do Contorno (retorno na ponte da Rua Rio Grande do Sul)
- Avenida do Contorno
- Rua Paulo de Frontin
- Avenida Olegário Maciel
- Rua dos Caetés
- Avenida Afonso Pena
- Praça da Bandeira (retorno)
- Avenida Afonso Pena
- Rua Curitiba
- Avenida do Contorno (ponto final na Estação do Metrô Lagoinha)
A nova linha passa a ter mais horários que a 1030, cujos detalhamentos podem ser consultados no portal da Prefeitura de Belo Horizonte.