ATENÇÃO, USUÁRIOS!

Linha de ônibus deixa de existir em BH a partir desta quarta-feira (21)

Linha que circula no Centro de Belo Horizonte será extinta e substituída por outra com linha mais barata. Confira qual

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
20/01/2026 16:47

Passageiros repercutem aumento da passagem de ônibus na capital mineira
Passageiros passarão a pagar por tarifa mais barata em nova linha de ônibus crédito: Jair Amaral/EM/D.A.Press

A linha de ônibus 1030, que segue itinerário entre a Avenida Olegário Maciel e a Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte (MG), deixará de circular pela cidade. A partir desta quarta-feira (21/1), a linha será substituída pela 104 (Estação Lagoinha/Avenida Afonso Pena).

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, usuários que costumam fazer o trajeto original farão uma economia: ao invés de pagarem uma tarifa de R$ 6,25, que era cobrada no 1030, passarão a pagar a passagem no valor de R$ 6.

O trajeto da linha 104 passará pelo mesmo itinerário da 1030, com embarque e desembarque nos mesmos pontos.

Confira o itinerário:

  • Avenida do Contorno (ponto final na Estação do Metrô Lagoinha)
  • Avenida do Contorno (retorno na ponte da Rua Rio Grande do Sul)
  • Avenida do Contorno
  • Rua Paulo de Frontin
  • Avenida Olegário Maciel
  • Rua dos Caetés
  • Avenida Afonso Pena
  • Praça da Bandeira (retorno)
  • Avenida Afonso Pena
  • Rua Curitiba
  • Avenida do Contorno (ponto final na Estação do Metrô Lagoinha)

A nova linha passa a ter mais horários que a 1030, cujos detalhamentos podem ser consultados no portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

