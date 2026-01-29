Bloco Baianeiros traz a energia do axé para o domingo de Carnaval em BH

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A capital mineira segue consolidando sua posição como um dos principais destinos carnavalescos do país, com projeções de que a folia de 2026 supere todos os recordes anteriores.

Segundo dados da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o interesse pelos desfiles de rua continua em plena expansão: para este ano, 612 blocos realizaram o cadastramento oficial. Esse número representa um crescimento de 8% em comparação aos 568 grupos registrados em 2025. Um dado relevante é a renovação da festa, já que 178 desses blocos farão sua estreia nas ruas da capital.

A programação oficial será estendida, ocorrendo entre os dias 31 de janeiro e 22 de fevereiro, abrangendo desde o pré-carnaval até a folia pós-feriado. Esse volume de desfiles indica um salto de 43,48% em relação aos 460 realizados no último ano.

Entre os nomes confirmados que arrastam multidões e mantêm viva a alegria na cidade, destaca-se o Baianeiros, um bloco que traz o autêntico axé da Bahia para o coração de Belo Horizonte, com o patrocínio do Mart Minas.

O axé da Bahia em Minas

Fundado por Danniel Maestri e por Lelo Lobão, ex-baixista da icônica banda Chiclete com Banana, o bloco nasceu da paixão pela sonoridade baiana e pela energia dos trios elétricos.

O Baianeiros se tornou um gigante da folia mineira. Em 2025, quando comemorou 10 anos de bloco, o grupo agitou milhares de foliões na avenida Altamira Avelino Soares, no bairro Castelo, região da Pampulha, em Belo Horizonte, consolidando-se como um dos maiores e mais aguardados desfiles da capital.

Quando o Baianeiros entra na rua, BH vira Salvador: é axé, dança e alegria do começo ao fim do cortejo Leandro Couri/EM/D.A

O que você vai ouvir no bloco Baianeiros?

O bloco foca na experiência do Carnaval de Salvador, transformando as avenidas de BH em um verdadeiro circuito da folia. No repertório, você encontra:

Clássicos do axé: sucessos do Chiclete com Banana e grandes hinos da música baiana;

Hits de verão: músicas contemporâneas que não deixam ninguém parado;

Performance: comandado por músicos experientes, o bloco garante uma sonoridade potente e profissional em cima do trio elétrico.

O objetivo do Baianeiros é proporcionar uma experiência de diversão pura, unindo a hospitalidade mineira ao gingado baiano, acreditando que o Carnaval é o momento máximo de celebração e união das culturas brasileiras.

Saiba como encontrar o bloco Baianeiros no Carnaval de BH

Baianeiros é um dos blocos que ajudam a contar a história do crescimento do Carnaval de rua de Belo Horizonte Leandro Couri/EM/D.A

Para não perder o balanço do trio em 2026, os foliões devem ficar atentos à programação oficial. O bloco tradicionalmente realiza desfiles de grande porte, atraindo famílias, turistas e moradores locais. No pré-Carnaval, o bloco terá um evento no dia 08 de fevereiro, no Buritis.

Neste ano, o bloco desfila no dia 15 de fevereiro, no bairro Castelo, na Av. Altamiro Avelino Soares, das 15h às 19h. Para acompanhar todos os detalhes da programação, locais de saída e novidades sobre os abadás e participações especiais pelo Instagram oficial do Bloco Baianeiros.