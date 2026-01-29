Conheça 15 blocos imperdíveis para curtir o Carnaval de rua em BH
Com mais de 600 blocos inscritos, folia na capital mineira cresce e ocupa as ruas em janeiro e fevereiro; veja destaques que traduzem a alma do Carnaval de BH
O Carnaval de Belo Horizonte segue em ritmo de crescimento acelerado e caminha para viver, em 2026, uma de suas edições mais marcantes. A capital mineira já contabiliza 612 blocos de rua cadastrados, um aumento de cerca de 8% em relação ao ano passado, segundo dados da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).
A programação oficial se estende por quase um mês, com atividades entre 31 de janeiro e 22 de fevereiro, incluindo pré, feriado e pós-Carnaval. O período mais intenso acontece entre 14 e 17 de fevereiro, com a segunda-feira (16) decretada ponto facultativo nacional e a Quarta-Feira de Cinzas marcada para o dia 18. Ao todo, 660 desfiles estão previstos nas dez regionais da cidade.
Confira 15 blocos que são a cara da folia belo-horizontina
Em meio a esse mar de possibilidades, alguns blocos ajudam a entender por que BH se tornou referência nacional em Carnaval de rua e merecem entrar no roteiro de quem quer viver a festa intensamente.
1. Então, Brilha!
Símbolo das manhãs de sábado de Carnaval, o ‘Então, Brilha!’ transforma o amanhecer do Centro em um espetáculo de cores, brilho e liberdade. Com figurinos rosa e dourado, o bloco embala multidões ao som de axé e músicas que celebram diversidade e afeto.
2. Baianas Ozadas
Um dos maiores fenômenos de público do Carnaval de BH, o Baianas Ozadas leva a energia do axé baiano para o coração da cidade. A tradicional lavagem simbólica das escadarias da Igreja São José mistura fé, ancestralidade e festa.
3. Quando Come se Lambuza
Queridinho do público jovem, o bloco aposta em arranjos modernos, bateria potente e releituras de hits do pop nacional. O resultado é um desfile vibrante, marcado pela energia e pela conexão direta com a multidão.
4. Angola Janga
Com forte discurso político e cultural, o Angola Janga exalta a ancestralidade negra e a resistência por meio do samba-reggae. É um dos blocos mais impactantes visualmente e musicalmente do Carnaval belo-horizontino.
5. Chama o Síndico
O groove de Tim Maia e Jorge Ben Jor ganha versão carnavalesca neste bloco que mistura soul, funk e ritmos brasileiros. O desfile, que acontece no pré carnaval, é animado, dançante e atrai um público diverso, fã de música brasileira de qualidade.
6. Funk You
Pioneiro ao levar o funk carioca para a batida da bateria, o Funk You transforma as ruas em um verdadeiro baile a céu aberto. O bloco é símbolo de inovação rítmica e celebra a força da cultura periférica.
7. Havayanas Usadas
Com clima nostálgico e alto astral, o bloco resgata clássicos do axé dos anos 80 e 90. A bateria afinada e as coreografias contagiam foliões de todas as idades.
8. Juventude Bronzeada
Tradicional no bairro Floresta, o bloco une música bem executada e mensagens de ocupação do espaço público. O repertório passeia pela MPB e por sucessos do Carnaval baiano, sempre com forte engajamento social.
9. Beiço do Wando
Irreverente e apaixonado, o bloco celebra o repertório romântico de Wando. Flores, calcinhas e muito coro coletivo fazem do desfile um dos mais divertidos e afetivos da cidade.
10. Açaí Guardiã
O Bloco Açaí Guardiã é uma das homenagens mais originais ao repertório de Djavan no Carnaval de BH. O grupo transforma músicas icônicas em uma festa sonora pelas ruas da cidade, misturando samba, samba-rock, xote e ritmos afro-brasileiros que dialogam com a diversidade da música preta e periférica. A batida contagiante e o repertório inventivo fazem do Açaí Guardiã um cortejo imperdível para quem curte Carnaval com brasilidade e criatividade.
11. Bloco da Calixto
Sob o comando da sambista Aline Calixto, o bloco valoriza o samba de raiz e as marchinhas tradicionais. A cada edição, um tema especial homenageia personagens da cultura popular brasileira.
12. Tchanzinho Zona Norte
Criado para fortalecer a folia fora do hipercentro, o bloco anima a região Norte com muito axé coreografado e hits do É o Tchan. Para quem ama um bom e velho axé, o Tchanzinho Zona Norte é a melhor pedida de todos os carnavais.
Além disso, o cortejo promete na playlist da folia, estilos e artistas variados, como piseiro, arrocha, canções autorais e de blocos amigos.
13. Eu Te Devoro
Inspirado na obra de Djavan, o Bloco Eu Te Devoro transforma clássicos da música brasileira em uma travessia carnavalesca que passa por samba, axé, frevo, maracatu e samba-reggae. Com arranjos cuidadosos e identidade musical própria, o bloco emociona ao unir poesia, sofisticação e a energia da folia, atraindo um público diverso e fiel a cada edição.
14. @bsurda
Braço carnavalesco de uma das festas LGBTQIA+ mais conhecidas de BH, o bloco celebra diversidade, liberdade e orgulho. O repertório é dominado por hits do pop nacional e internacional.
15. Bloco da Esquina
Inspirado no Clube da Esquina, o bloco leva Milton Nascimento, Lô Borges e parceiros para a batida do Carnaval. O desfile emociona ao unir a sofisticação da música mineira ao espírito da festa de rua.
Com diversidade musical, ocupação democrática do espaço urbano e forte identidade cultural, o Carnaval de BH reafirma, em 2026, seu lugar como um dos mais vibrantes do Brasil e convida a cidade inteira a cair na folia.