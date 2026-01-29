Assine
overlay
Início Gerais
Carnaval 2026

Conheça 15 blocos imperdíveis para curtir o Carnaval de rua em BH

Com mais de 600 blocos inscritos, folia na capital mineira cresce e ocupa as ruas em janeiro e fevereiro; veja destaques que traduzem a alma do Carnaval de BH

Publicidade
Carregando...
Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
29/01/2026 10:51 - atualizado em 29/01/2026 10:51

compartilhe

SIGA
x
Das tradições do samba de raiz aos hits do pop contemporâneo, BH oferece um mar de possibilidades para quem quer viver a alma do Carnaval de rua
Das tradições do samba de raiz aos hits do pop contemporâneo, BH oferece um mar de possibilidades para quem quer viver a alma do Carnaval de rua crédito: Pablo Bernardo/Divulgação

O Carnaval de Belo Horizonte segue em ritmo de crescimento acelerado e caminha para viver, em 2026, uma de suas edições mais marcantes. A capital mineira já contabiliza 612 blocos de rua cadastrados, um aumento de cerca de 8% em relação ao ano passado, segundo dados da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A programação oficial se estende por quase um mês, com atividades entre 31 de janeiro e 22 de fevereiro, incluindo pré, feriado e pós-Carnaval. O período mais intenso acontece entre 14 e 17 de fevereiro, com a segunda-feira (16) decretada ponto facultativo nacional e a Quarta-Feira de Cinzas marcada para o dia 18. Ao todo, 660 desfiles estão previstos nas dez regionais da cidade. 

Leia Mais

Confira 15 blocos que são a cara da folia belo-horizontina

Em meio a esse mar de possibilidades, alguns blocos ajudam a entender por que BH se tornou referência nacional em Carnaval de rua e merecem entrar no roteiro de quem quer viver a festa intensamente.

1. Então, Brilha!

Símbolo das manhãs de sábado de Carnaval, o ‘Então, Brilha!’ transforma o amanhecer do Centro em um espetáculo de cores, brilho e liberdade. Com figurinos rosa e dourado, o bloco embala multidões ao som de axé e músicas que celebram diversidade e afeto.

Foliões celebram a diversidade e o afeto com os tradicionais figurinos rosa e dourado que iluminam o amanhecer no Centro de BH
Foliões celebram a diversidade e o afeto com os tradicionais figurinos rosa e dourado que iluminam o amanhecer no Centro de BH Leandro Couri/EM/D.A. Press

2. Baianas Ozadas

Um dos maiores fenômenos de público do Carnaval de BH, o Baianas Ozadas leva a energia do axé baiano para o coração da cidade. A tradicional lavagem simbólica das escadarias da Igreja São José mistura fé, ancestralidade e festa.

O bloco leva a energia do axé baiano para o coração da capital mineira, mantendo tradições como a lavagem das escadarias da Igreja São José
O bloco leva a energia do axé baiano para o coração da capital mineira, mantendo tradições como a lavagem das escadarias da Igreja São José Leandro Couri/EM/D.A. Press

3. Quando Come se Lambuza

Queridinho do público jovem, o bloco aposta em arranjos modernos, bateria potente e releituras de hits do pop nacional. O resultado é um desfile vibrante, marcado pela energia e pela conexão direta com a multidão.

Com bateria potente e hits do pop nacional, o bloco é um dos favoritos do público jovem pela sua energia vibrante
Com bateria potente e hits do pop nacional, o bloco é um dos favoritos do público jovem pela sua energia vibrante Leandro Couri/EM/D.A. Press

4. Angola Janga

Com forte discurso político e cultural, o Angola Janga exalta a ancestralidade negra e a resistência por meio do samba-reggae. É um dos blocos mais impactantes visualmente e musicalmente do Carnaval belo-horizontino.

O cortejo exalta a ancestralidade negra e a resistência através do samba-reggae, destacando-se pelo forte impacto visual e cultural
O cortejo exalta a ancestralidade negra e a resistência através do samba-reggae, destacando-se pelo forte impacto visual e cultural Leandro Couri/EM/D.A. Press

5. Chama o Síndico

O groove de Tim Maia e Jorge Ben Jor ganha versão carnavalesca neste bloco que mistura soul, funk e ritmos brasileiros. O desfile, que acontece no pré carnaval, é animado, dançante e atrai um público diverso, fã de música brasileira de qualidade.

O groove de Tim Maia e Jorge Ben Jor atrai um público diverso para dançar ao som de soul, funk e ritmos brasileiros
O groove de Tim Maia e Jorge Ben Jor atrai um público diverso para dançar ao som de soul, funk e ritmos brasileiros Marcos Vieira /EM/DA. Press.

6. Funk You

Pioneiro ao levar o funk carioca para a batida da bateria, o Funk You transforma as ruas em um verdadeiro baile a céu aberto. O bloco é símbolo de inovação rítmica e celebra a força da cultura periférica.

Pioneiro na capital, o bloco inova ao levar a batida do funk carioca para as ruas com uma bateria de escola de samba
Pioneiro na capital, o bloco inova ao levar a batida do funk carioca para as ruas com uma bateria de escola de samba Edésio Ferreira/EM/D.A. Press

7. Havayanas Usadas

Com clima nostálgico e alto astral, o bloco resgata clássicos do axé dos anos 80 e 90. A bateria afinada e as coreografias contagiam foliões de todas as idades.

Foliões de todas as idades se contagiam com o clima nostálgico dos clássicos do axé dos anos 80 e 90
Foliões de todas as idades se contagiam com o clima nostálgico dos clássicos do axé dos anos 80 e 90 Pablo Bernardo/Divulgação

8. Juventude Bronzeada

Tradicional no bairro Floresta, o bloco une música bem executada e mensagens de ocupação do espaço público. O repertório passeia pela MPB e por sucessos do Carnaval baiano, sempre com forte engajamento social.

Tradicional no bairro Floresta, o bloco une sucessos da MPB e do Carnaval baiano a mensagens de ocupação social do espaço público
Tradicional no bairro Floresta, o bloco une sucessos da MPB e do Carnaval baiano a mensagens de ocupação social do espaço público Leandro Couri/EM/D.A. Press

9. Beiço do Wando

Irreverente e apaixonado, o bloco celebra o repertório romântico de Wando. Flores, calcinhas e muito coro coletivo fazem do desfile um dos mais divertidos e afetivos da cidade.

Irreverência e romantismo marcam o desfile, que conta com coro coletivo e a distribuição de flores e calcinhas em homenagem ao cantor Wando
Irreverência e romantismo marcam o desfile, que conta com coro coletivo e a distribuição de flores e calcinhas em homenagem ao cantor Wando Alexandre Guzanshe/EM/D.A

10. Açaí Guardiã

O Bloco Açaí Guardiã é uma das homenagens mais originais ao repertório de Djavan no Carnaval de BH. O grupo transforma músicas icônicas em uma festa sonora pelas ruas da cidade, misturando samba, samba-rock, xote e ritmos afro-brasileiros que dialogam com a diversidade da música preta e periférica. A batida contagiante e o repertório inventivo fazem do Açaí Guardiã um cortejo imperdível para quem curte Carnaval com brasilidade e criatividade.

O bloco promove uma festa sonora criativa ao transformar o repertório de Djavan em ritmos como samba-rock e xote
O bloco promove uma festa sonora criativa ao transformar o repertório de Djavan em ritmos como samba-rock e xote Natalie Matos/Divulgação

11. Bloco da Calixto

Sob o comando da sambista Aline Calixto, o bloco valoriza o samba de raiz e as marchinhas tradicionais. A cada edição, um tema especial homenageia personagens da cultura popular brasileira.

Desfile valoriza o samba de raiz e homenageia personagens da cultura popular
Desfile valoriza o samba de raiz e homenageia personagens da cultura popular Alexandre Guzanshe/EM/D.A

12. Tchanzinho Zona Norte

Criado para fortalecer a folia fora do hipercentro, o bloco anima a região Norte com muito axé coreografado e hits do É o Tchan. Para quem ama um bom e velho axé, o Tchanzinho Zona Norte é a melhor pedida de todos os carnavais.

Além disso, o cortejo promete na playlist da folia, estilos e artistas variados, como piseiro, arrocha, canções autorais e de blocos amigos.

O grupo fortalece a folia na região Norte de BH com muito axé coreografado e sucessos do grupo É o Tchan
O grupo fortalece a folia na região Norte de BH com muito axé coreografado e sucessos do grupo É o Tchan Alexandre Guzanshe/EM/D.A

13. Eu Te Devoro

Inspirado na obra de Djavan, o Bloco Eu Te Devoro transforma clássicos da música brasileira em uma travessia carnavalesca que passa por samba, axé, frevo, maracatu e samba-reggae. Com arranjos cuidadosos e identidade musical própria, o bloco emociona ao unir poesia, sofisticação e a energia da folia, atraindo um público diverso e fiel a cada edição.

A obra de Djavan ganha arranjos de maracatu e samba-reggae, unindo sofisticação musical e a energia da folia
A obra de Djavan ganha arranjos de maracatu e samba-reggae, unindo sofisticação musical e a energia da folia Divulgação/ Eu Te Devoro

14. @bsurda

Braço carnavalesco de uma das festas LGBTQIA+ mais conhecidas de BH, o bloco celebra diversidade, liberdade e orgulho. O repertório é dominado por hits do pop nacional e internacional.

Símbolo de orgulho e liberdade, o braço carnavalesco da famosa festa LGBTQIA anima as ruas com hits do pop
Símbolo de orgulho e liberdade, o braço carnavalesco da famosa festa LGBTQIA anima as ruas com hits do pop Túlio Santos/EM/D.A Press

15. Bloco da Esquina

Inspirado no Clube da Esquina, o bloco leva Milton Nascimento, Lô Borges e parceiros para a batida do Carnaval. O desfile emociona ao unir a sofisticação da música mineira ao espírito da festa de rua.

A sofisticação da música mineira e do Clube da Esquina ganha batida carnavalesca em um desfile emocionante
A sofisticação da música mineira e do Clube da Esquina ganha batida carnavalesca em um desfile emocionante Felipe Muniz/Bloco da Esquina

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com diversidade musical, ocupação democrática do espaço urbano e forte identidade cultural, o Carnaval de BH reafirma, em 2026, seu lugar como um dos mais vibrantes do Brasil e convida a cidade inteira a cair na folia.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte bh blocos-de-rua carnaval-2026 carnaval-2026

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay