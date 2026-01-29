Assine
CARNAVAL 2026

Pesquisa aponta intenção de consumo para o carnaval de BH 2026

Entre os entrevistados, 91% pretendem passar o carnaval em BH e o principal atrativo são os blocos de rua

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
29/01/2026 15:43

Prefeito em exercício Juliano Lopes e o presidente da Belotur, Eduardo Cruvinel, concedem coletiva sobre o carnaval de Belo Horizonte 2026.
Prefeito em exercício Juliano Lopes e o presidente da Belotur, Eduardo Cruvinel, concedem coletiva sobre o carnaval de Belo Horizonte 2026. crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Uma pesquisa feita pelo Departamento de Turismo da Fecomércio MG revelou que 91,4% dos entrevistados pretendem passar o carnaval em Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) espera um público de 6 milhões de foliões durante os dias de festa. 

O levantamento contou com 510 pessoas entre os dias 6 e 18 de janeiro deste ano. Entre os entrevistaqdos, 75,9% moram na capital ou na Região Metropolitana e 14,7% são de outros estados. Parte dos foliões - 41,3% - terão gastos mais elevados, acima de R$ 400.

Oito em cada 10 turistas pretendem passar até uma semana na capital mineira. A principal escolha para hospedagem são os hotéis (36,6%), seguido pelo Airbnb (19,8%) e a casa de parentes (19,8%). Mais de 80% estão visitando Belo Horizonte pela primeira vez. 

A pesquisa revela que o folião está de olho em atividades gratuitas, com o grande atrativo sendo os blocos de rua: 92,1% dos entrevistados vão participar dos cortejos e 40,5% dos ensaios e pré carnaval gratuitos. Em terceiro lugar aparecem os eventos privados gratuitos, com 27,4% das respostas. 

Por outro lado, os foliões estão dispostos a gastar com fantasias e alimentação. Enquanto 35,1% dos entrevistados farão suas próprias fantasias, 16% irão comprar os adereços prontos, 18% não vão usar fantasias e 27,6% vão reutilizar o que têm em casa. 

Sobre a intenção de consumo durante o carnaval, o principal item entre as bebidas é a água (93,9%), seguida pela cerveja (48,6%) e destilados (34,3%). Seis em cada 10 entrevistados vão comprar as bebidas de ambulantes e cinco vão comprar em supermercados e levar de casa. Já em relação à comida, a preferência é pelos bares e restaurantes (46%) e food trucks (41,1%). 

