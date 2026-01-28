Represa Várzea das Flores será interditada durante o carnaval

A Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, anunciou que reforçará a fiscalização na represa Várzea das Flores durante o período de carnaval. Entre os dias 14 e 17 de fevereiro, todo o reservatório, incluindo tanto a faixa da orla quanto o espelho d’água, permanecerá interditado.

A iniciativa foi anunciada após uma recomendação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) destinada à Copasa, ao Instituto Estadual de Florestas (IEF), às forças de segurança e às prefeituras de Contagem e Betim, também na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para que intensifiquem a fiscalização no local. O objetivo é impedir o uso da represa para natação, navegação e outras atividades de lazer.

Durante reunião, o executivo de Contagem decidiu manter equipes fixas e móveis no entorno do reservatório, inclusive para rondas no espelho d’água e na orla. Pessoas que transpuserem os bloqueios, como trilheiros, ciclistas, pescadores ou usuários irregulares, serão retiradas imediatamente, adotando-se tolerância zero quanto aos acessos indevidos.

A interdição tem caráter preventivo, de modo a evitar acidentes, especialmente afogamentos. Com as restrições de acesso, o poder público espera impedir a realização de eventos como festas e desfiles com trios elétricos e blocos carnavalescos, além da circulação de veículos com som em alto volume, pesca, acampamentos, aglomerações às margens da represa e práticas de esportes náuticos.

A medida também visa reduzir impactos ambientais na região. Segundo a prefeitura de Contagem, a represa está inserida em uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, sob gestão do Instituto Estadual de Florestas (IEF), e faz parte do sistema de abastecimento de água da Região Metropolitana de Belo Horizonte.