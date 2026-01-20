Assine
Força-tarefa deve restringir acesso à represa Vargem das Flores

Fiscalização, que visa reduzir acidentes e afogamentos, será intensificada já no Carnaval e também nos demais feriados prolongados

20/01/2026 23:54 - atualizado em 20/01/2026 23:57

Pessoas na orla da Várzea das Flores
Represa Várzea das Flores é muito frequentada por banhistas e se tornou palco frequente de afogamentos crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) informou que expediu, nesta terça-feira (20/1), por meio das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Betim e de Contagem, recomendações às prefeituras, à Copasa, ao Instituto Estadual de Florestas (IEF) e às forças de segurança para que intensifiquem a fiscalização no reservatório Vargem das Flores, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O objetivo é impedir o uso do reservatório para natação, navegação e outras atividades de lazer.

A iniciativa prevê a criação de uma força-tarefa interinstitucional para controlar os acessos à lagoa, por meio de blitzes e bloqueios viários. A equipe será formada por integrantes do MPMG, das prefeituras de Betim e Contagem, da Copasa, do Instituto Estadual de Florestas (IEF), da Polícia Militar, da Polícia Militar de Meio Ambiente, do Corpo de Bombeiros e da Marinha do Brasil.

De acordo com o MPMG, o controle da lagoa será "rigoroso e permanente" e terá "reforço operacional estratégico durante o Carnaval e demais feriados prolongados ao longo do ano". Tais medidas visam à redução de afogamentos e outros acidentes no local.

O órgão afirma que a represa não é um balneário natural, mas sim o resultado da inundação de uma antiga área de fazendas. Por isso, o fundo da lagoa esconde perigos como cercas de arame farpado, tocos de árvores e restos de construções.

Além disso, ainda segundo o MPMG, o reservatório Vargem das Flores tem a função de abastecer municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Por conta disso, o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) proíbe a pesca artesanal, o uso recreativo e a permanência de populares no reservatório.

Mais detalhes sobre a criação da força-tarefa serão divulgados nesta quarta-feira (21/1), em uma entrevista coletiva convocada pelo MPMG. O Estado de Minas estará presente.

