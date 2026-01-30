Assine
ATROCIDADE

Homem que tentou matar mulher por causa de brinquedo é condenado a 23 anos

Vítima foi esfaqueada três vezes na frente do filho de 8 anos em tentativa de feminicídio registrada em janeiro de 2025 na cidade de Patos de Minas

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
30/01/2026 19:22

Homem que tentou matar mulher por causa de brinquedo é condenado a 23 anos
Caso foi julgado pelo Tribunal do Júri de Patos de Minas crédito: Reprodução/TJMG

O homem que tentou matar a esposa a facadas em ataque motivado por ciúmes e pela compra de um brinquedo para o filho do casal foi condenado a 23 anos e 4 meses de prisão. O crime aconteceu há um ano em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba.

Manoel Dias da Fonseca, de 59 anos, foi julgado pelo Tribunal do Júri da comarca do Alto Paranaíba nesta quinta-feira (29/1).

De acordo com a acusação apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais em 25 de janeiro de 2025, réu e vítima estavam em casa com vizinhos para uma reunião na qual todos consumiam bebidas alcoólicas.

Dentro da residência, Manoel iniciou a discussão com a vítima, motivado por ciúmes de um vizinho e pela companheira ter comprado um brinquedo para o filho, o que o desagradou.

Ele, então, atacou a esposa com três golpes de faca, atingindo as costas e a lateral do abdômen.

A vítima conseguiu fugir com o menino de 8 anos, que tem diagnóstico de autismo. Ela foi socorrida, passou por cirurgias e sobreviveu. O processo tramitou sob segredo de Justiça.

O réu foi condenado por tentativa de feminicídio qualificado, por dificultar a defesa da vítima e pelo crime ter ocorrido na presença do filho.

