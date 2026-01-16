Falso advogado é indiciado pela Polícia Civil no Alto Paranaíba
O golpe foi aplicado na cidade de Patos de Minas. Golpista disse à vítima que ela tinha dinheiro a receber
compartilheSIGA
Um homem de 32 anos foi indiciado pela Polícia Civil por estelionato, nesta sexta-feira (16/1), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Ele é suspeito de aplicar o golpe do falso advogado contra uma vítima da mesma idade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
O suspeito começou a ser investigado em abril do ano passado, quando a vítima procurou a delegacia para denunciar que tinha sido enganada por um homem que se passava por advogado.
Esse suspeito usava foto de perfil idêntica à do verdadeiro defensor e entrou em contato dizendo que havia valores a receber na Justiça.
- Chefe de quadrilha que falsificava habeas corpus tem prisão mantida
- Dupla é presa ao aplicar golpe da falsa entrega de cesta básica para idosa
- Criminosos usam sistema de pedágio Free Flow para aplicar golpes
Na conversa, durante a aplicação do golpe, ele pediu dados pessoais, bancários e senhas, alegando que liberaria o dinheiro. Com as informações em mãos fez várias transações e empréstimos, causando um prejuízo superior a R$ 50 mil. Esse dinheiro foi direcionado para a conta do suspeito.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O delegado Bruno Garcia faz um alerta para que a população redobre a atenção. “Salve os contatos de pessoas conhecidas e desconfie de mensagens que informem mudança ou ‘novo número’ de telefone”.