Assine
overlay
Início Gerais
GOLPE

Falso advogado é indiciado pela Polícia Civil no Alto Paranaíba

O golpe foi aplicado na cidade de Patos de Minas. Golpista disse à vítima que ela tinha dinheiro a receber

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
16/01/2026 13:25

compartilhe

SIGA
x
Inquérito foi concluído e remetido à justiça
Inquérito foi concluído e remetido à Justiça crédito: PCMG

Um homem de 32 anos foi indiciado pela Polícia Civil por estelionato, nesta sexta-feira (16/1), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Ele é suspeito de aplicar o golpe do falso advogado contra uma vítima da mesma idade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O suspeito começou a ser investigado em abril do ano passado, quando a vítima procurou a delegacia para denunciar que tinha sido enganada por um homem que se passava por advogado.

Esse suspeito usava foto de perfil idêntica à do verdadeiro defensor e entrou em contato dizendo que havia valores a receber na Justiça.

Na conversa, durante a aplicação do golpe, ele pediu dados pessoais, bancários e senhas, alegando que liberaria o dinheiro. Com as informações em mãos fez várias transações e empréstimos, causando um prejuízo superior a R$ 50 mil. Esse dinheiro foi direcionado para a conta do suspeito. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O delegado Bruno Garcia faz um alerta para que a população redobre a atenção. “Salve os contatos de pessoas conhecidas e desconfie de mensagens que informem mudança ou ‘novo número’ de telefone”.

Tópicos relacionados:

alto-paranaiba estelionato falso-advogado golpe minas-gerais patos-de-minas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay