Falso advogado é indiciado pela Polícia Civil no Alto Paranaíba

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 32 anos foi indiciado pela Polícia Civil por estelionato, nesta sexta-feira (16/1), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Ele é suspeito de aplicar o golpe do falso advogado contra uma vítima da mesma idade.

O suspeito começou a ser investigado em abril do ano passado, quando a vítima procurou a delegacia para denunciar que tinha sido enganada por um homem que se passava por advogado.

Esse suspeito usava foto de perfil idêntica à do verdadeiro defensor e entrou em contato dizendo que havia valores a receber na Justiça.

Na conversa, durante a aplicação do golpe, ele pediu dados pessoais, bancários e senhas, alegando que liberaria o dinheiro. Com as informações em mãos fez várias transações e empréstimos, causando um prejuízo superior a R$ 50 mil. Esse dinheiro foi direcionado para a conta do suspeito.

O delegado Bruno Garcia faz um alerta para que a população redobre a atenção. “Salve os contatos de pessoas conhecidas e desconfie de mensagens que informem mudança ou ‘novo número’ de telefone”.