Grande BH: tombamento de caminhão interdita Via Expressa

O tombamento de um caminhão causa transtornos na Via Expressa, na altura do Bairro Beatriz, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, desde a tarde desta sexta-feira (30/1). A ocorrência foi registrada por volta de 14h e, até as 19h, não havia previsão para liberação da faixa direita no sentido BH.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (Transcon) foi acionada e atua na ocorrência. Até o momento não há informações sobre o que teria provocado o acidente.

De acordo com a Transcon, o motorista do caminhão ficou ferido, foi socorrido e encaminhado até uma unidade de saúde da região. O estado de saúde dele não foi informado.



No início da noite, o veículo foi destombado e uma equipe especializada iniciou o transbordo da carga.

