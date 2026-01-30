Assine
ATENÇÃO REDOBRADA

Grande BH: tombamento de caminhão interdita Via Expressa

Veículo tombou no canteiro central, na altura do Bairro Beatriz, em Contagem, no início da tarde. Até as 19h não havia previsão para liberação da pista

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
30/01/2026 19:26

Caminhão tombado canteiro central Via Expressa, em Contagem, na Grande BH
Motorista de caminhão ficou ferido e foi socorrido até uma unidade de saúde da região crédito: Edésio Ferreira / EM / D.A Press

O tombamento de um caminhão causa transtornos na Via Expressa, na altura do Bairro Beatriz, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, desde a tarde desta sexta-feira (30/1). A ocorrência foi registrada por volta de 14h e, até as 19h, não havia previsão para liberação da faixa direita no sentido BH.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (Transcon) foi acionada e atua na ocorrência. Até o momento não há informações sobre o que teria provocado o acidente.

De acordo com a Transcon, o motorista do caminhão ficou ferido, foi socorrido e encaminhado até uma unidade de saúde da região. O estado de saúde dele não foi informado.

No início da noite, o veículo foi destombado e uma equipe especializada iniciou o transbordo da carga.

