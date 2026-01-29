Assine
Início Gerais
PRIMEIRO PASSO

BH: carreta na Av. Amazonas é destombada depois de 15 horas

Acidente causou bloqueio no Bairro Prado, em Belo Horizonte, e ainda não há previsão de liberação total da via

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
29/01/2026 10:40

Carreta tomba e interdita importante avenida de BH há mais de 10 horas
Carreta tombou na Avenida Amazonas, em BH, nessa quarta-feira (29/1) crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

A carreta que tombou na Avenida Amazonas foi destombada na manhã desta quinta-feira (29/1), depois de cerca de 15 horas de interdição no sentido Contagem, na altura do Bairro Prado, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG). O acidente ocorreu no fim da tarde dessa quarta-feira (28/1).

Segundo a BHTrans, apesar do transbordo já ter sido concluído, ainda não há previsão para a liberação total da via. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o veículo sai da Rua Maranguape para acessar a avenida, mas não consegue concluir a conversão por falta de espaço. Após acelerar, a carreta acaba tombando.

A Reportagem flagrou congestionamento que se estende até a Avenida do Contorno. No momento do acidente, o trânsito na região já apresentava lentidão intensa.

A BHTrans informou que um reboque superpesado foi acionado para a remoção do caminhão. O transbordo da carga só teve início após uma inspeção da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), já que um poste de energia elétrica foi atingido durante o acidente.

Motoristas são orientados a evitar o trecho e buscar rotas alternativas com o auxílio de aplicativos de navegação.

Carreta continua tombada na manhã desta quinta-feira (29/1), na Av. Amazonas, na capital mineira-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Carreta continua tombada na manhã desta quinta-feira (29/1), na Av. Amazonas, na capital mineira Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Carreta tomba e interdita importante avenida de BH há mais de 10 horas-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Carreta tomba e interdita importante avenida de BH há mais de 10 horas Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Acidente gera congestionamento na região central da capital -Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Acidente gera congestionamento na região central da capital Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Acidente aconteceu no sentido Contagem-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Acidente aconteceu no sentido Contagem Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Carreta chegou a tombar na Avenida Amazonas-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Carreta chegou a tombar na Avenida Amazonas Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Acidente da carreta congestiona trânsito-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Acidente da carreta congestiona trânsito Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Transbordo da carga acontece nesta manhã-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Transbordo da carga acontece nesta manhã Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Acidente aconteceu na altura do Bairro Prado-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Acidente aconteceu na altura do Bairro Prado Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Carreta tombou nessa quarta-feira (28/1)-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Carreta tombou nessa quarta-feira (28/1) Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Carreta tombada na Avenida Amazonas-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Carreta tombada na Avenida Amazonas Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito bh bhtrans carreta congestionamento

