BH: carreta na Av. Amazonas é destombada depois de 15 horas

A carreta que tombou na Avenida Amazonas foi destombada na manhã desta quinta-feira (29/1), depois de cerca de 15 horas de interdição no sentido Contagem, na altura do Bairro Prado, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG). O acidente ocorreu no fim da tarde dessa quarta-feira (28/1).

Segundo a BHTrans, apesar do transbordo já ter sido concluído, ainda não há previsão para a liberação total da via. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o veículo sai da Rua Maranguape para acessar a avenida, mas não consegue concluir a conversão por falta de espaço. Após acelerar, a carreta acaba tombando.

A Reportagem flagrou congestionamento que se estende até a Avenida do Contorno. No momento do acidente, o trânsito na região já apresentava lentidão intensa.

A BHTrans informou que um reboque superpesado foi acionado para a remoção do caminhão. O transbordo da carga só teve início após uma inspeção da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), já que um poste de energia elétrica foi atingido durante o acidente.

Motoristas são orientados a evitar o trecho e buscar rotas alternativas com o auxílio de aplicativos de navegação.

