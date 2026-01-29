BH: carreta na Av. Amazonas é destombada depois de 15 horas
Acidente causou bloqueio no Bairro Prado, em Belo Horizonte, e ainda não há previsão de liberação total da via
compartilheSIGA
A carreta que tombou na Avenida Amazonas foi destombada na manhã desta quinta-feira (29/1), depois de cerca de 15 horas de interdição no sentido Contagem, na altura do Bairro Prado, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG). O acidente ocorreu no fim da tarde dessa quarta-feira (28/1).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a BHTrans, apesar do transbordo já ter sido concluído, ainda não há previsão para a liberação total da via. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o veículo sai da Rua Maranguape para acessar a avenida, mas não consegue concluir a conversão por falta de espaço. Após acelerar, a carreta acaba tombando.
A Reportagem flagrou congestionamento que se estende até a Avenida do Contorno. No momento do acidente, o trânsito na região já apresentava lentidão intensa.
A BHTrans informou que um reboque superpesado foi acionado para a remoção do caminhão. O transbordo da carga só teve início após uma inspeção da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), já que um poste de energia elétrica foi atingido durante o acidente.
Motoristas são orientados a evitar o trecho e buscar rotas alternativas com o auxílio de aplicativos de navegação.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia