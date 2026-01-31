Menor é apreendido depois de causar acidente na BR-381

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido pela Polícia Militar (PM) depois de causar um acidente de trânsito na BR-381, em João Monlevade (MG), na Região Central do estado, nessa sexta-feira (30/1).

De acordo com a PM, o menor pegou o carro dos pais, um Fiat Siena, escondido, e bateu contra uma Fiat Strada. Em seguida, ele fugiu do local. O motorista da Strada, de 52 anos, não se feriu.

Durante a fuga, o jovem colidiu contra um Fiat Uno que estava estacionado na Rua Montevideo, arremessando-o alguns metros à frente.

A perícia técnica foi acionada para os procedimentos de praxe e o carro que estava com o menor de idade foi apreendido e removido.

O menor foi apreendido na presença de seu responsável legal e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.