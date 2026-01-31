Assine
IMPRUDÊNCIA NO TRÂNSITO

Menor é apreendido depois de causar acidente na BR-381

Adolescente afirmou ter pego o carro dos pais sem autorização. Ninguém ficou ferido, mas o jovem foi apreendido e encaminhado à delegacia

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
31/01/2026 11:08

Carro da PM
Adolescente bateu em dois carros e foi apreendido pela PM crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido pela Polícia Militar (PM) depois de causar um acidente de trânsito na BR-381, em João Monlevade (MG), na Região Central do estado, nessa sexta-feira (30/1).

De acordo com a PM, o menor pegou o carro dos pais, um Fiat Siena, escondido, e bateu contra uma Fiat Strada. Em seguida, ele fugiu do local. O motorista da Strada, de 52 anos, não se feriu.

Durante a fuga, o jovem colidiu contra um Fiat Uno que estava estacionado na Rua Montevideo, arremessando-o alguns metros à frente.

A perícia técnica foi acionada para os procedimentos de praxe e o carro que estava com o menor de idade foi apreendido e removido.

O menor foi apreendido na presença de seu responsável legal e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

