BELO HORIZONTE

Anel Rodoviário terá radares para detectar caminhões na faixa da esquerda

De acordo com o poder municipal, o objetivo é reduzir os índices de acidentes na via, mas ainda não há data definida para a instalação dos equipamentos

AC
Alexandre Carneiro
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
30/01/2026 06:00

Anel Rodoviário na região do bairro São Francisco
Atualmente, não é raro o trânsito de veículos pesados nas faixas da esquerda do Anel Rodoviário crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Empresa de Transportes e Trânsito (BHTrans), projeta a instalação de equipamentos para monitorar a presença de veículos pesados, como caminhões e carretas, na faixa da esquerda do Anel Rodoviário. O plano foi confirmado pela reportagem do Estado de Minas na tarde desta quinta-feira (29/1).

A medida, de acordo com o órgão, tem o objetivo de reduzir os índices de acidentes na via, aumentando a segurança de motoristas e motociclistas. A BHTrans, porém, não divulgou uma data para a entrada em funcionamento dos novos aparelhos de fiscalização.

A instalação desses equipamentos será acompanhada de outras ações na via, como reforços na sinalização, que incluem a repintura das faixas e a troca de placas, recapeamento da pavimentação e a instalação de novos radares de velocidade. A conclusão das obras também não tem prazo definido.

O que diz a lei

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, deixar de conservar nas faixas da direita o veículo lento e de maior porte é infração média, punida com multa de R$ 130,16 e com a subtração de 4 pontos no prontuário do condutor. 

Via mais perigosa de Belo Horizonte

Dados da PBH indicam que o Anel é a via mais perigosa da capital mineira. Entre o dia 3 de junho de 2025, quando ocorreu a municipalização, e 30 de novembro daquele ano, foram registrados 237 acidentes sem vítimas e 170 ocorrências com vítimas ao longo dos cerca de 22,4 quilômetros de extensão da rodovia urbana.

