Vídeo: trecho do Anel Rodoviário alaga com chuvas fortes em BH

Um trecho do Anel Rodoviário alagou devido às pancadas de chuva registradas em Belo Horizonte na tarde desta quinta-feira (29/1). Em vídeo registrado por motoristas que trafegavam pela área, uma das pistas aparece com grande quantidade de água acumulada.

As imagens foram registradas no Bairro Caiçaras, Região Noroeste da capital. O alagamento ocorreu na altura do Engenho Nogueira, no sentido Rio de Janeiro, próximo ao Shopping Del Rey.

Apesar do volume de água na pista, o trânsito segue intenso na região e os carros foram vistos trafegando com velocidade limitada.

Conforme o monitoramento da Defesa Civil municipal, chove extremamente forte em Venda Nova. Já na Pampulha e regiões Norte e Leste, as pancadas são consideradas fortes, além de moderadas na Oeste e Nordeste.

O órgão municipal emitiu alerta para chuvas de volume entre 20 a 40mm, com raios e rajadas de vento até às 8h desta sexta-feira (30/1).

Em alguns bairros, moradores relataram queda de granizo, como no Betânia, na Região Oeste, e Padre Eustáquio, na Noroeste.

Recomendações da Defesa Civil

- Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;



- Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;



- Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;



- Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;



- Procure estacionar em um local seguro e coberto.