INUNDAÇÃO

Vídeo: trecho do Anel Rodoviário alaga com chuvas fortes em BH

Em vídeo registrado por motoristas, a via aparece com grande acumulado e água no sentido Rio de Janeiro, próximo ao Shopping Del Rey

Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
29/01/2026 19:13 - atualizado em 29/01/2026 19:16

Trecho fica na altura do Engenho Nogueira
Trecho do Anel Rodoviário fica na altura do Engenho Nogueira crédito: Reprodução

Um trecho do Anel Rodoviário alagou devido às pancadas de chuva registradas em Belo Horizonte na tarde desta quinta-feira (29/1). Em vídeo registrado por motoristas que trafegavam pela área, uma das pistas aparece com grande quantidade de água acumulada.

As imagens foram registradas no Bairro Caiçaras, Região Noroeste da capital. O alagamento ocorreu na altura do Engenho Nogueira, no sentido Rio de Janeiro, próximo ao Shopping Del Rey.

Apesar do volume de água na pista, o trânsito segue intenso na região e os carros foram vistos trafegando com velocidade limitada.

Conforme o monitoramento da Defesa Civil municipal, chove extremamente forte em Venda Nova. Já na Pampulha e regiões Norte e Leste, as pancadas são consideradas fortes, além de moderadas na Oeste e Nordeste.

O órgão municipal emitiu alerta para chuvas de volume entre 20 a 40mm, com raios e rajadas de vento até às 8h desta sexta-feira (30/1).

Em alguns bairros, moradores relataram queda de granizo, como no Betânia, na Região Oeste, e Padre Eustáquio, na Noroeste.

Recomendações da Defesa Civil

- Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;

- Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;

- Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;

- Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;

- Procure estacionar em um local seguro e coberto.

