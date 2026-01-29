Assine
overlay
Início Gerais
PANCADAS DE CHUVA

Vídeo: chove granizo em BH nesta quinta-feira (29/1)

Chuva de granizo foi registrada em bairros da Região Oeste e Noroeste. Avenida também ficou alagada

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
29/01/2026 18:45 - atualizado em 29/01/2026 18:49

compartilhe

SIGA
x
Chuva em BH
Chove forte em Belo Horizonte nesta quinta-feira (29/1) crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

Uma chuva de granizo atinge regiões de Belo Horizonte nesta quinta-feira (29/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nos bairros Betânia, na Regional Oeste, e Padre Eustáquio, na Noroeste, moradores registraram queda de granizo e nuvens carregadas, em vídeos cedidos ao Estado de Minas

Em uma das imagens, os belo-horizontinos flagraram grande volume de água em um trecho da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no Bairro Glória, na Região Noroeste.

Nas regionais Oeste e Centro-Sul, as pancadas são fortes, de 2,6 mm a 5 mm/5min. 

Leia Mais

O monitoramento da Defesa Civil indica intensidade extremamente forte na Pampulha e na Região Noroeste, às 18h25. O volume equivale a 5 mm/5 min.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já em Venda Nova, Norte, Nordeste e Leste, as precipitações são leves.

Tópicos relacionados:

alerta bh defesa-civil granizo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay