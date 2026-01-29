Vídeo: chove granizo em BH nesta quinta-feira (29/1)

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma chuva de granizo atinge regiões de Belo Horizonte nesta quinta-feira (29/1).

Nos bairros Betânia, na Regional Oeste, e Padre Eustáquio, na Noroeste, moradores registraram queda de granizo e nuvens carregadas, em vídeos cedidos ao Estado de Minas.

Em uma das imagens, os belo-horizontinos flagraram grande volume de água em um trecho da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no Bairro Glória, na Região Noroeste.

Nas regionais Oeste e Centro-Sul, as pancadas são fortes, de 2,6 mm a 5 mm/5min.

O monitoramento da Defesa Civil indica intensidade extremamente forte na Pampulha e na Região Noroeste, às 18h25. O volume equivale a 5 mm/5 min.

Já em Venda Nova, Norte, Nordeste e Leste, as precipitações são leves.