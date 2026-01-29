Chuvas alteram plano de obras do metrô e fechamento de estações; confira

O cronograma das obras do metrô de Belo Horizonte irá sofrer alterações devido às chuvas ocorridas na capital nos dois últimos finais de semana. Com isso, as datas para o fechamento temporário de estações, necessário para a realização das obras, serão alteradas. Algumas linhas de ônibus serão reforçadas para compensar a falta do metrô, próximo às estações onde não haverá atendimento.

As obras em questão são realizadas em áreas externas e dependem do fornecimento de energia elétrica. Por isso, a programação da implantação do novo sistema de sinalização precisou ser repensado e o cronograma divulgado pelo Metrô BH no início deste mês foi alterado.

Programação

Para viabilizar a migração para o novo sistema, o Metrô BH programou intervenções em trechos da Linha 1, com a paralisação da operação em algumas estações aos finais de semana, períodos de menor fluxo de clientes.

As paralisações ocorrerão por etapas, conforme cronograma abaixo:

Dias 31 de janeiro, 1° de fevereiro, 28 de fevereiro e 1° de março

Serão realizados os testes para a migração de sistema entre as estações Vilarinho a Minas Shopping. Nessas datas, as estações deste trecho permanecerão fechadas. Durante a atividade, o sistema atual é desligado e substituído pelo novo para execução de testes das funcionalidades e segurança. Ao final da janela de testes, retorna-se ao sistema anterior para liberação da operação comercial.

Nos dias 7, 8, 14 e 15 de março

Serão realizados os testes para a migração de sistema entre as estações Minas Shopping e Horto. Nessas datas, as estações deste trecho permanecerão fechadas. Durante a atividade, o sistema atual é desligado e substituído pelo novo para execução de testes das funcionalidades e segurança. Ao final da janela de testes, retorna-se ao sistema anterior para liberação da operação comercial.

Nos dias 21 e 22 de março

Ocorrerá a substituição definitiva para o novo sistema de sinalização entre as estações Vilarinho e Horto. As estações desse trecho permanecerão fechadas durante esse período.

As datas foram definidas para reduzir o impacto à população, concentrando as atividades nos finais de semana e durante o período de férias escolares, quando a demanda de clientes reduz em cerca de 30%, segundo a Metrô BH.

A paralisação nesses dias também permite jornadas contínuas de trabalho, condição necessária para a realização dos testes de segurança e liberação do sistema, conforme indicado pelo fornecedor do novo sistema, Alstom Brasil.

O Metrô BH ressalta que o cronograma pode sofrer novas alterações em caso de condições climáticas adversas e que eventuais mudanças serão comunicadas previamente.

Sistema de Sinalização

O sistema de sinalização no metrô possibilita a circulação segura dos trens, controlando a velocidade em cada trecho do trajeto. Antes de qualquer trem entrar em operação, o sistema realiza checagens automáticas de segurança. Embora seja uma tecnologia pouco visível, ela garante a regularidade das viagens, assim como a precisão e automação da operação.

A nova tecnologia substituirá sistemas e equipamentos antigos que já não contam com suporte dos fabricantes nem com peças de reposição. Com isso, segundo o Metrô BH, será garantida uma maior estabilidade tecnológica ao longo de toda a concessão, reduzindo o risco de falhas e ampliando a confiabilidade da operação.

O novo sistema cria condições para reduzir o intervalo entre as viagens conforme a demanda de passageiros, além de possibilitar a integração dos novos trens, que necessitam de um sistema de sinalização mais moderno.

Como fica a operação do metrô?

Durante o período de mudança de sistema, a operação nos trechos abertos seguirá o horário normal para fins de semana. Aos sábados, o intervalo entre os trens é de 7,5 minutos das 6h às 8h30 e 15 minutos após as 8h30. Aos domingos e feriados, o intervalo é de 15 minutos durante todo o dia.

Reforço nas linhas de ônibus

Para ampliar a oferta do transporte coletivo e não comprometer o deslocamento da população, a Superintendência de Mobilidade de Belo Horizonte (SUMOB) irá reforçar o quadro de horários de algumas linhas de ônibus que operam aos sábados e domingos próximas às estações do Metrô BH.

Entre as linhas contempladas estão as troncais 62 (Estação Venda Nova/Savassi Via Hospitais), 66 (Estação Vilarinho/Centro/Hospitais Via Cristiano Machado), 82 (Estação São Gabriel/ Savassi Via Hospitais) e 83D (Estação São Gabriel / Centro - Direita).

Além do aumento da oferta de viagens, equipes de agentes da SUMOB estarão presentes nas estações e pontos estratégicos para orientar os usuários e acompanhar a operação.

Confira opções de ônibus nas estações onde não haverá atendimento do Metrô:

• Estação Vilarinho - devem utilizar as linhas 65 (Centro) e 66 (Centro-Hospitais Via Cristiano Machado) no sábado; 62 (Hospitais Via Cristiano Machado) e 63 (Centro) no domingo;

• Estações Floramar, Waldomiro Lobo e Primeiro de Maio - em direção ao Centro: linhas 62 (Hospitais) e 66 (Centro-Hospitais) no sábado e 62 (Hospitais) no domingo; em direção à Estação Vilarinho: linha 66 no sábado e linha 62 no domingo;

• Estação São Gabriel - em direção ao Centro: linhas 82 (Hospitais) e 83D (Centro) no sábado e 83P (Centro-Hospitais) no domingo; em direção à Estação Vilarinho: linha 66 no sábado e linha 62 no domingo;

• Estação Minas Shopping - em direção ao Centro: linhas MOVE 66, 82 e 83P no sábado e 62 e 83P no domingo e linhas 1502, 1505, 3503A e 8207 nos sábados e domingos, na Av. Cristiano Machado; em direção à Estação Vilarinho: linha 66 no sábado e linha 62 no domingo.

O deslocamento da Estação José Cândido da Silveira em direção à Estação Vilarinho deverá ser feito pelas linhas de ônibus já existentes. Os usuários que desembarcam das linhas 821 e 822 devem se dirigir até a Av. Cristiano Machado ou Estação São Gabriel pelas linhas existentes (5502C, 5503A, 5503B, 814 e 823 aos sábados e 5503A, 814 e 823 nos domingos), utilizando a linha 66 no sábado ou 62 no domingo para acessar a Estação Vilarinho.

