A história do metrô de BH: da 1ª viagem aos planos de expansão

Com quase 40 anos de operação, o sistema de metrô de Belo Horizonte conecta a capital mineira a Contagem. Apesar do futuro das promessas de expansão cada vez mais próximo, a história do transporte sobre trilhos revela um passado vagaroso.

A trajetória oficial do metrô belo-horizontino nasceu na década de 1980 sob o comando da Rede Ferroviária Federal (RFFSA), com a Linha 1 sendo construída ao mesmo tempo em que os trens de subúrbio iam diminuindo suas operações gradativamente. Essas linhas extintas ligavam o Centro a bairros periféricos em espaços precários, dividindo os trilhos com composições de carga.

As obras foram concluídas em 1986, com a primeira viagem comercial ocorrendo em 1º de agosto. Naquela época, o trajeto era de 10,8 quilômetros, com seis estações ligando o Eldorado à Lagoinha. A ampliação da Linha 1 começou no ano seguinte, em 1987, com a incorporação da Estação Central.

Somente 15 anos depois, a extensão até a região de Venda Nova ficou pronta, com a inauguração da estação Vilarinho em 2002. Desde então, o sistema operou por duas décadas sem nenhuma nova estação, atendendo ao mesmo trajeto de 28,1 quilômetros com 19 estações.

De promessas a concessão

A promessa da Linha 2, ligando a região do Barreiro, e da Linha 3, na Savassi, passou mais de uma década sem sair do papel, sendo considerada popularmente como “lenda urbana”. O cenário começou a mudar com a federalização da companhia e, posteriormente, com o processo de desestatização. Em dezembro de 2022, o metrô de BH foi vendido em um leilão, e o sistema foi privatizado em março de 2023.

O que esperar da expansão?

O principal projeto em andamento é a construção da Linha 2. O novo trecho terá 10,5 quilômetros de extensão e sete novas estações, conectando o bairro Nova Suíça, na região Oeste, ao Barreiro. As futuras estações serão: Nova Suíça, Amazonas, Salgado Filho, Vista Alegre, Ferrugem, Vale do Jatobá e Barreiro.

Além da nova linha, o plano de modernização inclui a construção da estação Novo Eldorado, em Contagem, que ficará entre as estações Eldorado e Vila Oeste, na Linha 1. O primeiro teste foi realizado no último dia 13 de janeiro. A conclusão e início da operação da Linha 2 estão projetados para 2029.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria