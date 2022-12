Metrô de BH: 'Vendeu a preço de banana', diz presidente do Sindimetro-MG

(foto: Jair Amaral/EM/DA PRESS)

A presidente do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais (Sindimetro-MG), Alda Santos, reforçou o posicionamento contrário ao leilão de concessão do Metrô-BH realizado nesta quinta-feira (22/12) na sede da B3, em São Paulo. "Vendeu muito barato conforme apontamos em nossa campanha. Vendeu a preço de banana, ou seja, o governo federal deu de presente o metrô de BH", afirmou.

Alda adiantou que procurará o governo eleito, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para negociar o futuro dos 1,6 mil empregados da Companhia de Trens Urbanos Minas Gerais (CBTU Minas).

Apesar de ter sido realizado o leilão, ela considerou positiva a campanha encabeçada pelo sindicato contra a privatização. "Mesmo que tenha sido vendido por R$ 25 milhões, mesmo na forma como foi feito, não ouvindo os trabalhadores, a categoria seguiu junta", disse.

Ela destacou a paralisação de oito dias realizada pelos metroviários com adesão da maioria. "Vamos seguir em frente, esperar a posse do Lula e cobrar as palavras dele há uma semana, quando anunciou o Aloísio Mercadante como presidente do BNDES: 'que no país acabaram as privatizações'. Já privatizaram tudo o que tinham que privatizar", afirmou.