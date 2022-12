O governador Romeu Zema (Novo) agradeceu ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, pela realização do leilão para concessão do Metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Metrô-BH) realizado nesta quinta-feira (22/12) na sede da B3 em São Paulo. A Comporte Participações S/A apresentou lance único no valor de R$25.755.111.

Romeu Zema agradeceu ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin por ter possibilitado o prosseguimento do leilão (foto: B3/Reprodução)





Zema afirmou que as privatizações são a marca de seu primeiro mandato. "Há quatro anos, quando ganhei a primeira eleição, nunca poderia imaginar que viria tantas vezes à B3, se não me engano é a sexta vez que estou aqui com projetos que vão mudar por completo a fisionomia de Minas Gerais", disse em referência às privatizações do Rodoanel e do Metrô-BH. De acordo com o governador, as privatizaçôes melhorarão o "trânsito e a morosidade" no estado.

"Há quatro anos, escutei que estava assumindo o comando de um Titanic, mas tudo com trabalho determinação e boa equipe é viável", afirmou. O governador afirmou que pensou que o leilão não seria realizado. "Falei a Marcato que cheguei a pensar que tudo ia dar errado. Gratidão e satisfação ao vice-presidente eleito que disse que iria resolver a questão", afirmou Zema. Ele disse ainda que encerra o primeiro mandato com chave de ouro.













Fábio Abrão, diretor de concessão BNDES, afirmou que o banco encerra o ciclo de gestão, iniciado em 2019, colocando " a instituição a serviço da modernização do Estado Brasileiro". "Zema é um baluarte pela busca pela modernização do Estado, tem sido um parceiro de toda hora", afirmou. Ele destacou qeu foram feitos 40 leilões nesse período.

O secretário de Infraestrutura Fernando Marcato afirmou que o Governo Zema foi o que mais estruturou concessões PPP em um único mandato, "um motivo de orgulho". De 2019 até agora, 14 projetos e 17 estruturados para serem apresentados. "Só foi possível pela liderança de nosso governador, oferecer total autonomia. No caso do metrô foi o que aconteceu", disse.