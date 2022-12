Zema acerta com Alckmin: 'Leilão do metrô de BH será nesta quinta'

Governador Romeu Zema (Novo) afirmou que conversou com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e que o leilão do metrô está confirmado para esta quinta-feira (22/12) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O leilão pra expansão do Metrô de BH será nessa quinta, dia 22. Confirmei com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que o Governo Federal vai seguir com o projeto que os mineiros esperam há mais de 20 anos. %u2014 Zema 30 (@RomeuZema) December 20, 2022

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), comentou em suas redes sociais, nesta terça-feira (20/12), que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) garantiu que o leilão de expansão da malha metroviária de Belo Horizonte está mantido para esta quinta-feira (22/12)."Leilão para a expansão do metrô de BH será nessa quinta, dia 22. Confirmei com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que o governo Federal vai seguir o projeto que os mineiros esperam há mais de 20 anos", escreveu Zema. Como o Estado de Minas informou mais cedo , o pessebista chegou a enviar ao atual ministro da Economia, Paulo Guedes, um pedido para que o leilão que trata da privatização da CBTU Minas e da concessão do metrô da capital fosse adiado, o que desagradou o governo Zema.

O argumento de Alckmin era de que a medida teria impacto nas ações do futuro governo Lula e que a avaliação deveria ficar a cargo dos próximos políticos.

Metroviários

O Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais (Sindimetro-MG) acertou, em assembleia, que a greve do metrô de Belo Horizonte será mantido até a data do leilão. Caso seja confirmada a venda da empresa para a inciativa privada, a manifestação segue com escala mínima. Eles afirmam que retomam as atividades caso o leilão seja suspenso.A medida tem gerado reclamações de Romeu Zema que disse durante evento no Palácio da Liberdade, na capital mineira, nesta terça (20/12), que existem pessoas "tentando evitar que aconteça" a expansão do metrô.