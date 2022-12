Senador Carlos Viana comemora leilão do metrô de BH

Senador Carlos Viana comemorou o leilão do metrô de BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA PRESS)

O senador Carlos Viana (PL) comemorou o leilão para concessão do metrô de Belo Horizonte realizado nesta quinta-feira (22/12) vencido pela Comporte Participações. O parlamentar afirmou que trabalhará, na etapa seguinte, no Congresso Nacional, para concretização da privatização.

"Um primeiro passo para ampliação do metrô e para torná-lo um dos principais meios de transporte da Região Metropolitana de Belo Horizonte foi dado hoje com o leilão. Excelente notícia para Minas depois de tantos anos", afirmou.

O parlamentar disse que atuará para que o governo entregue a concessão à iniciativa privada. "O próximo passo é garantirmos a assinatura do contrato de concessão no mês de março, mantidas todas as condições de financiamento e as exigências nos prazos para a confecção da Linha 2."

Disse ainda que, apesar da demora, a privatização deverá melhorar a qualidade do metrô da capital. "Apesar de termos demorado demais a resolver a questão do metrô ainda é tempo. A população esperava pelo menos por esse passo promissor", declarou.

A Comporte Participações S/A apresentou lance único no valor de R$25.755.111 para a concessão do Metrô-BH, no leilão realizado na sede da B3 em São Paulo com a presença do governador Romeu Zema.