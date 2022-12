Cotado para ministério, Alexandre Silveira se despede do Senado Federal

O senador Alexandre Silveira (PSD/MG) fez seu discurso de despedida do Senado Federal na noite desta quarta-feira (21/12). O parlamentar, que está no cargo desde fevereiro de 2022, destacou seu papel ativo nas negociações e sua atuação em prol do desenvolvimento social.





Lula deve nomear Alexandre Silveira para Ministério de Minas e Energia

Apesar da curta passagem pelo Senado, Alexandre Silveira foi autor de 13 projetos de lei, como o que aumentou o Bolsa Família para R$ 600 , o que criou o 13º salário do auxílio e a lei de responsabilidade social. Ele também foi relator da PEC da Transição, aprovada em tempo recorde na casa, e da Lei Paulo Gustavo, que destinará R$ 3,8 bilhões para investimentos na cultura.

Cotado para ser ministro de Minas e Energia do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o parlamentar, que deixa o cargo em janeiro, também reforçou no discurso seu papel em negociações importantes para Minas Gerais, como a inclusão de 81 municípios com baixo nível de desenvolvimento na área da Sudene.

Silveira não se reelegeu em outubro, mas agradeceu os votos recebidos dos mineiros. "Gratidão é a palavra que define esse momento. Gratidão especial ao povo mineiro, a cada um dos 3,6 milhões de mineiros e mineiras que confiaram em mim seu voto nessas últimas eleições. Ao meu sucessor, desejo muito sucesso e trabalho em favor desse Estado que é a síntese do Brasil."