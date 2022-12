Lula deve nomear Alexandre Silveira para o Ministério de Minas e Energia

Nesta quinta-feira (22/12), Lula anunciou mais 16 nomes que vão compor o governo. Segundo apurou o Estado de Minas junto a fontes ligadas ao PSD e ao PT, a indicação de Silveira para as Minas e Energia já é tida como certa.

Senador deve ser ficha 1 do PSD



Como apontou a reportagem no início da semana, o entorno de Silveira estava otimista sobre a participação dele no governo federal. Isso porque, com a nomeação de Gilberto Kassab, presidente do PSD, para o secretariado do futuro governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos), a avaliação passou a ser de que Silveira despontaria como a primeira opção para a cota pessedista no Planalto.