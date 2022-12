Alckmin: 'Governo andou para trás, tivemos retrocesso em muitas áreas'

Alckmin destacou um cenário preocupante na educação brasileira e os desafios para a futura gestão (foto: EVARISTO SÁ/AFP)

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) afirmou, nesta quinta-feira (22/12), que o grupo escolhido para fazer a transição do governo Lula (PT) encontrou um "quadro difícil e triste" ao se deparar com a situação do país deixada por Jair Bolsonaro (PL). A declaração foi feita durante apresentação do relatório final de transição.O relatório trouxe um raio X do governo Bolsonaro e mostrou em que situação estão os ministérios, políticas e programas sociais. Na avaliação de Alckmim, o governo andou para trás e teve retrocesso em diversas áreas.Ele destaca um cenário preocupante na educação brasileira e os desafios para a futura gestão . "Tivemos um enorme retrocesso. A aprendizagem diminuiu, a evasão escolar aumentou e os recursos ficaram congelados", apontou. chefe da transição também criticou o movimento "antivacina" e afirmou que a saúde vive um retrocesso sem precedentes. "A má condução da gestão fez com que o Brasil tivesse quase 11% das mortes por covid nessa pandemia", disse.Ele ressaltou, ainda, a queda na cobertura vacinal. "A poliomielite, por exemplo, 50% das crianças não foram vacinadas no reforço. Há um grande desafio pela frente", destacou.Na área de habitação, o novo programa habitacional deixou de fora as famílias mais pobres, aquelas com renda familiar de até R$ 1,8 mil, conhecidas como faixa 1. "Praticamente zerou essa faixa, que é a mais importante do ponto de vista social. Se tirou a possibilidade de casa própria às famílias de menor renda", disse Alckmin.A flexibilização de armas na gestão Bolsonaro foi apontada como responsável pelos números recordes de mortes de mulheres.O relatório também aponta aumento de 59% do desmatamento na Amazônia entre 2019 e 2022.