Senado aprova texto da PEC da Transição em dois turnos

No Senado, duas emendas chegaram a ser protocoladas, porém não obtiveram o número mínimo de subscritores (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) O Senado aprovou na noite desta quarta-feira (21) e em primeiro turno o texto- base da PEC (proposta de emenda à Constituição) da Transição, que expande o teto de gastos por um ano para o cumprimento de promessas do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O relator da proposta na Casa, senador Alexandre Silveira (PSD-MG), concedeu parecer favorável ao texto vindo da Câmara. “Quanto ao mérito, nos posicionamos pela aprovação da matéria, com as modificações introduzidas pela Câmara dos Deputados no sentido de adequar o arcabouço constitucional do orçamento público à recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)”, detalhou o senador, em plenário.

Tramitação

No Senado, duas emendas chegaram a ser protocoladas, porém não obtiveram o número mínimo de subscritores. Assim como na Câmara, a votação ocorreu por quórum qualificado da matéria em dois turnos. Antes da votação no Senado, o relator-geral do Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI) informou, à imprensa, sobre os próximos passos para a consolidação do Orçamento de 2023.

“Amanhã (22/12) pela manhã o presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Celso Sabino (União-PA), convocou a comissão para as 10h da manhã. Amanhã será nosso último dia. Esperamos votar na comissão pela manhã e, muito provavelmente a tarde, votar no Congresso Nacional”, projetou o senador.

Segundo Castro, o Orçamento enviado pelo governo de Jair Bolsonaro (PL) era “inexequível”. “Agora temos um Orçamento razoável, que recompôs várias questões orçamentárias que estavam deficitárias”, frisou.

A votação dos deputados também foi finalizada na quarta-feira. O placar foi de 331 votos a favor e 163 votos contrários em segundo turno. O texto do relator Elmar Nascimento (União-BA) foi aprovado sem destaques — sugestões de Plenário no texto —, mas recebeu alterações no relatório aprovado pelos senadores.