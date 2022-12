Lira sobre PEC: 'Líderes da Câmara não participaram do texto do Senado'

Votação da PEC na Câmara dos Deputados está prevista para esta terça-feira (20/12) (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados ) O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse que em nenhum momento os líderes da Câmara participaram de uma discussão em conjunto com o Senado para aprovar o texto da PEC da Transição.





Para a PEC ser aprovada, ele ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados, o que deve acontecer nesta terça-feira (20/12) . Em caso de alteração no texto aprovado no Senado, a matéria precisará retornar para análise dos senadores.





De acordo com Lira, os líderes da Câmara não participaram da discussão do texto comum aprovado no Senado e com isso não houve diálogo sobre os limites na PEC da Transição, ou no que seria viável ou não para a Câmara.





Segundo o presidente da Câmara, hoje (19/12) os deputados se reúnem para discutir o texto e garantir a aprovação da PEC.





"A PEC precisa de texto comum mínimo, para ser promulgada e atrás desse consenso, dessa facilitação de uma votação que dê a chance de um governo eleito poder entregar a população o que prometeu na campanha. [...] Nós vamos, sentar o dia todo com todas as lideranças, para tentarmos definitivamente, construir um tema e um texto que chega a bom termo na terça-feira para que vá ao Plenário da Câmara e tenha a sua aprovação confirmada", disse o parlamentar em entrevista à Globonews.