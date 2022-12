Gleisi sobre decisão de Gilmar da PEC: 'Não deixará o povo pobre na mão'

Presidente do PT disse que decisão do ministro va ajudar os "mais pobres" (foto: Antônio Cruz/Agência Brasil)

A presidente do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-DF) disse que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, que permite que o 'Bolsa Família' fique fora do teto de gastos, vai ajudar a na assistência da população mais necessitada.