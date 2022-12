Lira diz que não pediu ministério para Lula em troca de votos na PEC

Lira disse que não está articulando votos para a PEC da Transição na Câmara dos Deputados em troca de ministério no governo Lula (foto: Sergio Lima/AFP)



Após boatos de que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), estaria articulando votos para a PEC da Transição, na Câmara, em troca de um ministério no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o parlamentar afirmou que nunca pediu nenhuma pasta para o petista. As suposições surgiram por causa do tempo que o texto da PEC está "parado" na Casa legislativa.









Embora seja do Centrão, Lira disse que é contra uma política que exige "participação" para contribuir.

De acordo com o deputado, o texto da PEC da Transição aprovado no Senado não agradou a alguns deputados e por isso está levando tempo até ser aprovado. A votação na Câmara está prevista para amanhã.





"O que tem na Câmara dos Deputados é que o texto que veio do Senado não foi amadurecido, e que vários partidos não se acham confortáveis em votar determinados textos e isso tem que ser negociado, conversado, para que cada um chegue ao seu limite e a Câmara diga claramente ao governo que se elegeu e à população, através da imprensa, quais são os limites", explicou.