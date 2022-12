Congresso Nacional promulga PEC da Transição com R$ 145 bi fora do teto

A PEC amplia o teto de gastos por um ano para pagar as parcelas de R$ 600 do Bolsa Família (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Transição, também chamada de PEC do Bolsa Família, foi promulgada na noite desta quarta-feira (21/12). Ao longo do dia, o texto foi aprovado em segundo turno na Câmara dos Deputados, e em dois turnos no Senado Federal. Após os trâmites, a proposta foi promulgada pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) em sessão que teve início em torno de 23h10.