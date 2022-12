Deputados de Minas reajustam próprio salário para R$ 34,7 mil

Aumento será de forma escalonada, chegando a salários de R$ 34,7 mil (foto: Sarah Torres/ALMG)

Aumento para os servidores do Legislativo

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou, nesta quinta-feira (22/12), o Projeto de Lei 4.115/2022, que aumenta o salário de todo o quadro de deputados estaduais, a partir de janeiro de 2023. Sem reajuste há oito anos, os honorários dos parlamentares terão um salto de mais de 37%.O salário atual de um deputado estadual é de R$ 25 mil. Pelo decreto legislativo, a renda dos parlamentares vai aumentar gradualmente ao longo dos próximos anos e pode chegar até R$ 34,7 mil no último ano de mandato.O aumento segue na mesma proporção estabelecida pela Câmaral dos Deputados, em Brasília. Nesse caso, o salário dos parlamentares federais, em até quatro anos, vai saltar para R$ 46 mil.A proposta foi aprovada com 52 votos. Cinco parlamentares reprovaram o texto e outros 20 não votaram ou faltaram à sessão. O salário dos deputados estaduais, que recebem 75% dos federais, não tinha reajuste desde 2015.Os parlamentares justificam o aumento como forma de corrigir as perdas com a inflação.Outro projeto de autoria da Mesa da Assembleia, aprovado nesta quinta-feira (22/12), foi o reajuste salarial a servidores do Legislativo.O PL 4.116/22 corrige em 3,05% o índice básico utilizado para calcular a remuneração dos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa.