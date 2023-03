Zema comemora concessão do metrô de BH: 'Ponto final em anos de promessa'

Zema destacou melhorias que a concessão do Metrô de BH vai proporcionar a população (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O governador Romeu Zema (Novo) comemorou a assinatura do contrato de concessão do metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Na manhã desta sexta-feira (24/3), Zema disse que a assinatura do contrato coloca "um ponto final em mais de 20 anos de promessa".