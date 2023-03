Furto de cabos afeta metrô de BH no 1º dia de funcionamento após greve

A previsão é que os danos causados pelos furtos de cabos seja resolvidos até o fim de semana (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A/Press)



Os metroviários decidiram retornar ao trabalho em assembleia realizada na sexta-feira (17/2), na Estação Central.





Alívio para usuários do metrô









Leia também: A vida sem metrô: greve completa um mês em BH e usuários buscam saídas Apesar dos transtornos na operação dos trens, para o atendente de loja, Thiago Alexander, 25 anos, a sensação de ter o retorno do modal em funcionamento foi de alívio.









Thiago Alexander, que é atendente de loja e usa o modal diariamente, se diz aliviado pelo retorno das atividades (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



O mesmo sentimento também foi compartilhado por Ana Áurea Santos, 24 anos, que é atendente de telemarketing, disse que a população como todo saiu prejudicada pelo movimento grevista.

"Tenho pra mim uma sensação de alívio. Infelizmente por ter ficado de greve há mais de 1 mês, de forma geral fomos prejudicados, não somente aqueles que utilizam o metrô, como também os motoristas de ônibus devido a grande demanda da população por não poder utilizar o metrô", afirmou.





Ana Áurea Santos, percebeu o metrô um pouco mais 'vazio' do que de costume (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Ela também ressaltou que, no horário em que utilizou o transporte por trilhos, a ocupação dos espaços no trem estava um pouco menor que a usual.

"Por volta das 08h, encontrei os vagões mais 'vazios'. Acredito que possa ser devido ao horário ou a população no geral esteja com o receio de uma nova greve", completou. "Facilita bastante o meu deslocamento de ida pro trabalho e volta pra casa. Sem o metrô, o meu deslocamento estava demorando pelo menos uma hora a mais do que o normal", destacou.





De acordo com o Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro-MG), no entanto, há a possibilidade de uma nova paralisação a depender do retorno do governo federal quanto às demandas da categoria.





A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a CBTU-MG sobre essa possibilidade de um novo movimento paredista. A companhia, por meio de nota, diz que sabe sobre a manutenção do estado de greve, que pode culminar ou não em uma nova paralisação.





O comunicado expressa a preocupação da empresa, já que a ausência do funcionamento dos trens afeta cerca de 100 mil usuários por dia útil. A CBTU-MG finalizou dizendo que o movimento paredista que durou 34 dias e paralisou totalmente as atividades metroviárias gerou um prejuízo de mais de R$ 12 milhões.