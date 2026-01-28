Metrô de BH: quais os planos de expansão e novas estações previstas
Milhares de mineiros dependem do transporte diariamente; saiba o que já é concreto sobre a ampliação do metrô e quais bairros serão beneficiados
A aguardada expansão do metrô de Belo Horizonte finalmente tem um cronograma definido. Após a concessão do serviço para a empresa Metrô BH, um investimento de R$ 3,9 bilhões, unindo recursos federais, estaduais e da iniciativa privada, viabilizará a construção da nova Linha 2 e a ampliação da atual Linha 1, beneficiando milhares de passageiros na região metropolitana.
As obras da Linha 2 foram iniciadas em setembro de 2024, juntamente com a modernização de estações existentes. O cronograma prevê uma entrega escalonada: as duas primeiras estações da nova linha (Nova Suíça e Amazonas) devem iniciar a operação assistida em 2026, com o trecho completo até o Barreiro previsto para 2028.
O que muda na Linha 1
A Linha 1, que hoje liga o Vilarinho à estação Eldorado, em Contagem, ganhará mais 1,6 km de extensão. O principal avanço será a criação da estação Novo Eldorado, também em Contagem, com inauguração prevista para janeiro de 2026. Essa nova parada tem o objetivo de melhorar o acesso dos moradores da região ao sistema metroviário, além de otimizar a integração com as linhas de ônibus municipais e intermunicipais.
A modernização dos sistemas de controle e a compra de 24 novos trens também fazem parte do pacote. O objetivo é reduzir o tempo de espera nas plataformas e aumentar o conforto e a segurança dos passageiros que utilizam o trajeto diariamente.
Como será a nova Linha 2
O maior projeto é a construção da Linha 2, que conectará a região do Barreiro à estação Calafate, fazendo integração com a Linha 1. Com 10,5 quilômetros de extensão, o novo trajeto é uma reivindicação histórica dos moradores e deve atender uma demanda de cerca de 50 mil pessoas por dia.
A Linha 2 terá sete novas estações, todas projetadas para facilitar o acesso e a integração com outros modais de transporte. As paradas previstas são:
Nova Suíça
Amazonas
Nova Gameleira
Nova Cintra
Vista Alegre
Ferrugem
Barreiro
A nova linha passará por áreas densamente povoadas, oferecendo uma alternativa de transporte rápido e eficiente para quem precisa se deslocar entre o Barreiro e a área central de Belo Horizonte. A expectativa é que, com a conclusão das obras, o metrô da capital mineira passe a transportar uma média diária de 213 mil passageiros, sendo 157 mil na Linha 1 e 56 mil na Linha 2.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.