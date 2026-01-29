Assine
BH está sob alerta de chuva com raios e ventos nesta quinta-feira (29/1)

Conforme a Defesa Civil, o volume registrado pode ser de 20 mm a 40 mm. O aviso é válido até as 8h desta sexta (30/1)

29/01/2026 16:35 - atualizado em 29/01/2026 16:38

396 municípios de Minas estão sob alerta de chuva nesta terça-feira (27/1)
Chuva pode vir acompanhada de raios e ventos crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Belo Horizonte está sob alerta de pancadas de chuva nesta quinta-feira (29/1). A informação foi dada pela Defesa Civil municipal. O comunicado é válido até as 8h desta sexta (30/1).

Conforme a previsão do órgão municipal, é esperada chuva de 20 mm a 40 mm com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

Nesses casos, a orientação é evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. Além disso, é recomendado não atravessar em áreas alagadas.

Confira outras instruções

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

alerta chuva

