JUSTIÇA

Morte do cão Orelha: BH terá passeata contra maus-tratos aos animais

Ato pede justiça pelo cachorro Orelha, brutalmente atacado por quatro adolescentes, em Santa Catarina, no início deste mês

AP
Alice Pimenta*
Repórter
29/01/2026 13:53

Cão comunitário Orelha foi morto por grupo de adolescentes em SC
Cão comunitário Orelha foi morto por grupo de adolescentes em SC

Uma passeata em homenagem ao cão Orelha, morto por quatro adolescentes em Santa Catarina, será realizada em Belo Horizonte. A manifestação acontecerá neste domingo (1°/2), às 10h, na Feira Hippie, que acontece todos os domingos na Avenida Afonso Pena, no Centro da capital. O ponto de encontro da passeata será na rua Guajajaras, bem na entrada da feira. 

"O cachorrinho Orelha, de cerca de 10 anos, foi brutalmente atacado por um grupo de adolescentes na Praia Brava, no litoral de Santa Catarina, no dia 4 de janeiro. Socorrido e levado a uma clínica veterinária, ele precisou ser submetido à eutanásia no dia 5, devido à gravidade dos ferimentos. 

O caso causou comoção nacional, com protestos presenciais na Praia Brava, manifestações de celebridades, da primeira-dama Janja Lula da Silva e até do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, que determinou a apuração imediata do caso. Além da passeata em BH neste domingo (1°/2), outras capitais como Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro também pedem justiça pelo cãozinho em atos marcados para este fim de semana. 

Passeata por cão Orelha será realizada em BH no próximo domingo (1/2)
Passeata por cão Orelha será realizada em BH no próximo domingo (1/2)

A Polícia Civil de Santa Catarina identificou ao menos quatro adolescentes como suspeitos das agressões, com indícios de que o mesmo grupo teria tentado afogar outro cão comunitário, o Caramelo – que sobreviveu e acabou adotado pelo próprio delegado-geral Ulisses Gabriel, responsável pelas investigações. Três adultos, responsáveis pelos adolescentes, foram indiciados pelo crime, suspeitos de coagir testemunhas e atrapalhar as investigações. 



Maus-tratos contra animais em Minas

Infelizmente, a violência constante contra os animais é uma realidade que se estende por todo o Brasil. Em Minas Gerais, não é diferente: o número de casos de maus-tratos a animais no estado segue crescendo. Segundo levantamento da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG), entre janeiro e novembro de 2025 foram registrados 6.135 casos de maus-tratos contra animais. Esse número representa um aumento de pouco mais de 50% em relação aos 4.148 casos no mesmo período de 2024. 

Recentemente, a ONG de defesa dos direitos animais IDDA denunciou, através das redes sociais, que cachorros comunitários na cidade de Mariana, na Região Central de Minas Gerais, vêm sendo ameaçados e feridos por um homem com um facão. Segundo a ONG, três animais foram feridos só em dezembro do ano passado. 

Mas não são só os animais comunitários que sofrem com os maus-tratos. Em julho de 2025, em Araxá, no Alto Paranaíba, uma gata foi resgatada, após ser pintada de rosa pela própria tutora, que também a deixava sem comida e água. Ainda no ano passado, um homem foi preso após confessar à polícia que deixou seu próprio cachorro pendurado pelo pescoço no portão de uma casa em Santo Antônio dos Campos, distrito de Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Os maus-tratos resultaram na morte do animal. 

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos

animais bh maus-tratos minas-gerais

overflay