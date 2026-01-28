MG: cidade cancela carnaval devido à devastação causada por fortes chuvas

O carnaval de Várzea da Palma, no Norte de Minas, foi cancelado após uma sequência de chuvas intensas causar alagamentos, danos estruturais e o desalojamento de dezenas de famílias no município. A decisão foi anunciada pela prefeitura da cidade, que explicou que os recursos públicos serão direcionados para atender às demandas geradas pelas chuvas.

A chuva caiu com grande intensidade em um curto espaço de tempo, o que agravou os impactos. Ao todo, 126 pessoas ficaram desalojadas e 61 residências sofreram danos diretos. A estimativa da Defesa Civil Estadual e Municipal é de que cerca de 15 mil pessoas tenham sido atingidas de alguma forma no município.

Bairros mais atingidos e danos à infraestrutura

As áreas mais atingidas pelas chuvas foram os bairros Pedras Grandes, Lameirão II, Progresso, Planalto e Paulo VI. Além dos prejuízos às residências, a cidade registrou danos no asfalto, alagamentos e problemas em vias urbanas e rurais. Pontes que ligam bairros à zona rural também foram impactadas, exigindo avaliação técnica e reparos.

Uma das estruturas afetadas foi a ponte que liga os bairros Lameirão I e Lameirão II, onde parte do barranco que sustentava a base foi levada pela enxurrada. Na MGC-496, entre os mesmos bairros, surgiram buracos na cabeceira de outra ponte, o que levou a prefeitura a acionar o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).

Na zona rural, a situação também é preocupante. Várzea da Palma possui mais de 2.700 quilômetros de estradas rurais, muitas delas danificadas pelas chuvas. Com a proximidade da volta às aulas, a prefeitura iniciou uma força-tarefa para recuperar, principalmente, as rotas do transporte escolar.

Famílias desalojadas

As famílias que precisaram deixar suas casas devido às chuvas em Várzea da Palma estão sendo acolhidas em escolas municipais ou se abrigaram na casa de parentes. A prefeitura informou que disponibilizou o aluguel social para quem necessitava. Além disso, colchões, cestas básicas e kits de higiene e limpeza estão sendo distribuídos às famílias que perderam móveis e pertences.

Paralelamente, foi iniciada uma campanha de arrecadação de alimentos, mantimentos e móveis, com pontos de recebimento na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, nas escolas Manuel Leopoldo, Cintiliana Lúcia Vieira e Marcílio Teles, e em igrejas evangélicas e católicas da cidade.

O prefeito Rodrigo Dalla informou que o município também conta com empresas parceiras para fornecer itens essenciais às famílias, como móveis e roupas.

Plano de reconstrução

Apesar dos estragos provocados pelas chuvas, não houve registro de mortes ou feridos graves. Nos últimos dias, a chuva deu uma trégua, permitindo o início das operações de retirada de lama, tapa-buracos e limpeza das vias públicas. De acordo com a prefeitura, os serviços básicos do município já foram restabelecidos e o atendimento foi ampliado na UPA e em bairros mais populosos, como Nova Esperança e Pedras Grandes.

O município informou que busca apoio dos governos estadual e federal para acelerar a reconstrução. Uma reunião com o vice-governador está prevista para discutir novas ações, e recursos em Brasília também estão sendo solicitados para auxiliar na recuperação de casas que precisarem ser demolidas, segundo a administração municipal.

