Prefeitura abre cadastro para ambulantes e barraqueiros para o Carnaval

A Prefeitura de Sabará iniciou o cadastramento de ambulantes e barraqueiros que desejam trabalhar durante o Carnaval 2026, que acontece entre os dias 13 e 17 de fevereiro. A ação tem como objetivo organizar a comercialização, gerar renda e garantir mais segurança ao público.

Barracas de gastronomia e bebidas

Para as barracas de gastronomia e bebidas, o credenciamento é destinado a pessoas físicas, jurídicas e entidades sem fins lucrativos sediadas no município. As barracas serão mistas, com permissão para venda de alimentos e bebidas.

O pedido de credenciamento deve ser feito presencialmente na Sala nº 03 da Secretaria Municipal de Cultura, na rua Dom Pedro II, no Centro (Solar Padre Correia). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, exceto em feriados e pontos facultativos municipais.

Já a entrega dos envelopes com a documentação deve ser realizada até as 16h do dia 2 de fevereiro de, na Sala Mineira, localizada na rua Marquês da Sapucaí, 317, no Centro.

Após essa etapa, será realizado um sorteio público das vagas, no dia 4 de fevereiro, às 10h, no Teatro Municipal. A entrega das credenciais aos selecionados ocorre no dia 11 de fevereiro, às 18h, também no Teatro Municipal.

Ambulantes

Já os ambulantes circulantes devem se inscrever por meio deste link, até às 16h do dia 4 de fevereiro. O sorteio das vagas será realizado no dia 5 de fevereiro, às 14h, no Teatro Municipal, com divulgação do resultado no site da prefeitura.

As vagas para ambulantes estão distribuídas da seguinte forma:

10 vagas para venda de bebidas

5 vagas para acessórios de carnaval

5 vagas para chup-chup e picolé

5 vagas para balas

Entre as normas estabelecidas, está proibida a venda de alimentos preparados, como espetinhos, salgados e refeições prontas. As bebidas só poderão ser comercializadas em latas ou garrafas plásticas, sendo vedado o uso de copos, a venda fracionada e a utilização de garrafas de vidro.

A atividade deverá ser exercida de forma itinerante, sem ponto fixo, e respeitando os horários da programação oficial do Carnaval. O descumprimento das regras implicará no recolhimento imediato da credencial e da mercadoria.