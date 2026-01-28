Morre onça-parda resgatada com marcas de atropelamento

A onça-parda que foi atropelada na sexta-feira (23/1) mesmo após ser resgatada e receber cuidados, não resistiu. O atropelamento aconteceu na MGC 135, na região do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, entre os municípios de Itacarambi e Januária, no Norte de Minas

A morte do animal foi informada nesta quarta-feira (28/1), pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICMBio), que participou do resgate na tentativa de salvar o felino.

O desfecho trágico da onça-parda foi divulgada pelo ICMBio como um alerta para os cuidados necessários a fim de evitar atropelamentos de espécies da fauna silvestre nas estradas.

A onça-parda, também conhecida como suçuarana, foi encontrada ferida por moradores , às margens da MGC 135, Km 157, onde teria sido atropelada.

O animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e pelo ICMBio, com o apoio de populares, sendo encaminhado, inicialmente, para atendimento em uma clínica veterinária em Januária. Depois, seguiu para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Montes Claros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o felino foi encontrado com traumatismo craniano e sangramento na região da boca e do focinho, marcas típicas de atropelamento.

Após ser acionada por moradores, uma equipe do Corpo de Bombeiros se deslocou até o local, com o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e materiais específicos para contenção e captura de animais silvestres. Após avaliação da equipe e adoção das medidas de segurança necessárias, o animal foi capturado com segurança.

Devido à inexistência de uma estrutura adequada para atendimento veterinário especializado em fauna silvestre em Januária, foi realizado contato com um médico veterinário de uma clínica particular da cidade, “que prontamente realizou o atendimento inicial e a estabilização do animal".

Na clínica veterinária, a onça parda passou por exames e recebeu cuidados e medicação.

Na manhã deste sábado (25/01), ela foi encaminhada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em Montes Claros.

A onça permaneceu em Montes Claros até a tarde de terça-feira (27/1), quando foi transferida para o CETAS de Patos de Minas (Alto Paranaiba), unidade que conta com equipe especializada, e capacidade para procedimentos mais complexos. Porém, o animal não resistiu.

Todo cuidado importa

Ao divulgar a morte da onça-parda, nesta quarta-feira, o ICMBIo chamou atenção para os cuidados que os motoristas devem ter para se evitar atropelamentos de animais Silvestres nas rodovias.

"Que esta perda seja um alerta: estradas cortam matas, (onde) atropelamentos de (espécies da) fauna são comuns. Todo cuidado importa", diz o comunicado.

O ICMBIo destaca ainda as precauções que os motoristas devem adotar para proteger os bichos:



- Controle a velocidade;

- Redobre a atenção, principalmente, ao amanhecer e ao anoitecer;

- Atenção à vegetação às margens das estradas;

- No caso de encontrar animal ferido ou vulnerável, acione os órgãos ambientais para o resgate e orientação





Saiba mais

A Onça-parda (Puma concolor), também conhecida como suçuarana, pode medir até 1,5 m (sem cauda) e pesar entre 53 e 72 quilos, apesar de haver registros de machos com mais de 110 quilos. Trata-se do segundo maior felino das Américas, atrás apenas da onça-pintada. A onça-parda é também o mamífero terrestre com a maior distribuição geográfica no ocidente ocorrendo desde a Columbia Britânica, no Canadá, até o extremo sul do Chile. Habita desde florestas densas, até áreas desérticas, com clima tropical ou subártico, exceto a tundra. É capaz de sobreviver em áreas extremamente alteradas pelo homem, como pastagens e cultivos agrícolas.