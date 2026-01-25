Corpo de Bombeiros resgata corpo de idoso em Montes Claros

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de um idoso, L. R. B. S., de 60 anos, que estava desaparecido desde o dia 18 de janeiro. A vítima foi localizada em uma área de mata conhecida como Ponto da Balança, na comunidade de Tira Chapéu.

Segundo familiares e testemunhas, o homem foi visto pela última vez por volta das 18h do dia 18 de janeiro, bebendo em um bar. Ele trajava calça jeans e camisa social verde.

Após o acionamento, equipes do Corpo de Bombeiros se deslocaram até o município e realizaram buscas nos últimos três dias em áreas de mata, estradas vicinais e pontos próximos ao último local onde a vítima havia sido vista.

As ações contaram com o apoio de moradores da comunidade, que auxiliaram voluntariamente e forneceram informações relevantes, segundo relato dos bombeiros.

Na tarde deste sábado, durante varredura em uma área de mata, a guarnição, juntamente com populares, localizou um corpo em um ponto conhecido como “Ponte que Balança”, no Rio Verde.

A área foi isolada, com acionamento da Polícia Militar, da perícia técnica e da funerária. O corpo foi removido e encaminhado ao IML de Montes Claros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





