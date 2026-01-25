Corpo de Bombeiros resgata corpo de idoso em Montes Claros
Homem desaparecido desde 18 de janeiro foi visto pela última vez em um bar. As ações contaram com o apoio de moradores da comunidade
Em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de um idoso, L. R. B. S., de 60 anos, que estava desaparecido desde o dia 18 de janeiro. A vítima foi localizada em uma área de mata conhecida como Ponto da Balança, na comunidade de Tira Chapéu.
Segundo familiares e testemunhas, o homem foi visto pela última vez por volta das 18h do dia 18 de janeiro, bebendo em um bar. Ele trajava calça jeans e camisa social verde.
Após o acionamento, equipes do Corpo de Bombeiros se deslocaram até o município e realizaram buscas nos últimos três dias em áreas de mata, estradas vicinais e pontos próximos ao último local onde a vítima havia sido vista.
As ações contaram com o apoio de moradores da comunidade, que auxiliaram voluntariamente e forneceram informações relevantes, segundo relato dos bombeiros.
Na tarde deste sábado, durante varredura em uma área de mata, a guarnição, juntamente com populares, localizou um corpo em um ponto conhecido como “Ponte que Balança”, no Rio Verde.
A área foi isolada, com acionamento da Polícia Militar, da perícia técnica e da funerária. O corpo foi removido e encaminhado ao IML de Montes Claros.
