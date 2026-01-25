Assine
overlay
Início Gerais
DESAPARECIDO

Corpo de Bombeiros resgata corpo de idoso em Montes Claros

Homem desaparecido desde 18 de janeiro foi visto pela última vez em um bar. As ações contaram com o apoio de moradores da comunidade

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
25/01/2026 08:53

compartilhe

SIGA
x
Depois de três dias de buscas, bombeiros encontram corpo de idoso desaparecido
Depois de três dias de buscas, bombeiros encontram corpo de idoso desaparecido crédito: CBMMG

Em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de um idoso, L. R. B. S., de 60 anos, que estava desaparecido desde o dia 18 de janeiro. A vítima foi localizada em uma área de mata conhecida como Ponto da Balança, na comunidade de Tira Chapéu.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo familiares e testemunhas, o homem foi visto pela última vez por volta das 18h do dia 18 de janeiro, bebendo em um bar. Ele trajava calça jeans e camisa social verde.

Após o acionamento, equipes do Corpo de Bombeiros se deslocaram até o município e realizaram buscas nos últimos três dias em áreas de mata, estradas vicinais e pontos próximos ao último local onde a vítima havia sido vista.

As ações contaram com o apoio de moradores da comunidade, que auxiliaram voluntariamente e forneceram informações relevantes, segundo relato dos bombeiros.

Na tarde deste sábado, durante varredura em uma área de mata, a guarnição, juntamente com populares, localizou um corpo em um ponto conhecido como “Ponte que Balança”, no Rio Verde.

A área foi isolada, com acionamento da Polícia Militar, da perícia técnica e da funerária. O corpo foi removido e encaminhado ao IML de Montes Claros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Tópicos relacionados:

bombeiros corpo idoso mata

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay