ARAXÁ

Bombeiros resgatam cadela caída em córrego de cidade mineira

Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal corria risco de ser arrastado pela enxurrada das chuvas

Repórter
18/01/2026 23:21

O animal caiu no canal do rio e corria risco de ser arrastado pela correnteza
O animal caiu no canal do rio e corria risco de ser arrastado pela correnteza crédito: CBMMG

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) resgatou uma cadela que caiu no canal do Córrego Grande, na Avenida Rosalvo Santos, no Bairro São Geraldo, em Araxá, no Triângulo Mineiro. A ocorrência foi atendida nesse sábado (17/1).

Conforme a corporação, o animal estava correndo o perigo de ser arrastada pela água das chuvas que atingiram a cidade. 

Os militares precisaram utilizar uma escada para alcançá-la no fundo do canal e conquistar a confiança da cadela, que se encontrava assustada.

Segundo os bombeiros, em um primeiro momento, ela latiu para a equipe, mas não se mostrou agressiva. Com a aproximação dos militares e a interação deles, ela aceitou ser carregada.

A cadela foi solta em local longe do córrego para que não caísse caso corresse assustada. O animal foi resgatado em segurança, sem ferimentos, e aparentemente saudável.

De acordo com a corporação, por não estar ferida e doente, ela foi solta sem necessidade de encaminhamento para o canil da cidade.

