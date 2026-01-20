Assine
ICMBio pede suspensão de desembarques irregulares em Arraial após superlotação

    Com acesso congestionado por terra e pelo mar, o relatório do órgão apontou “ineficiência no controle operacional”, com impactos na “segurança dos usuários” e na “organização da atividade turística e a integridade ambiental da área”.

     Foto: Divulgação/ICMBio
    Em nota, a prefeitura afirmou que a “gestão da área, incluindo a lâmina d’água, as raias de embarque e desembarque (…) e demais normas operacionais e de segurança” cabe, afinal, ao instituto.

     Foto: Reprodução de Youtube
    Conhecida como o “Caribe brasileiro”, Arraial do Cabo é um dos destinos mais impressionantes do litoral fluminense. Entre suas inúmeras atrações naturais, a Praia do Farol se destaca como um verdadeiro tesouro.

     Foto: Reprodução do Youtube Guilherme Spengler
    Afinal, localizada em uma área protegida pela Marinha do Brasil, ela é considerada uma das praias mais limpas e preservadas não só do estado, mas de todo o país. O acesso controlado e o tempo limitado de visita ajudam a conservar seu visual intocado.

     Foto: Reprodução do Youtube Guilherme Spengler
    Com águas cristalinas e paisagens de tirar o fôlego, a Praia do Farol é o cartão-postal ideal para abrir as portas de Arraial, onde não faltam mirantes, trilhas e mergulhos. Assim, que tal conhecermos mais atrações para se conhecer em Arraial?

     Foto: Reprodução do Youtube Guilherme Spengler
    Um dos pontos mais emblemáticos de Arraial do Cabo, a Fenda de Nossa Senhora. Formada por rochas imponentes, é um lugar de contemplação e fé, onde, segundo a tradição, pescadores viram a imagem da Virgem Maria durante uma tempestade.

     Foto: Divulgação
    A vista do pôr do sol é deslumbrante e o local atrai turistas em busca de fotos, paz e o famoso beijo nas rochas, visto como uma bênção da natureza e da fé.

     Foto: Flickr Suelene Couto
    Apesar do nome, a Lagoa de Araruama Ã© uma laguna hipersalina, sendo uma das maiores do mundo nesse tipo. Localizada na RegiÃ£o dos Lagos, cobre 160 km da costa do RJ e tem papel essencial na vida de muitas famÃ­lias de pescadores.

     Foto: Halley Pacheco de Oliveira/WikimÃ©dia Commons
    Suas águas extremamente salgadas atraem visitantes. Recentemente, ganhou destaque com o selo internacional Bandeira Azul, conferido a duas de suas praias, por atenderem a rigorosos padrões ambientais e de qualidade turística.

     Foto: Flickr Marinelson Almeida
    A trilha que parte da Praia dos Anjos leva ao mirante da Praia do Forno, revelando uma das vistas mais espetaculares de Arraial do Cabo. Apesar da subida íngreme, o percurso é curto e acessível. O mirante conta com um banco onde é difícil não parar para admirar a paisagem.

     Foto: Divulgação
    A trilha é também o caminho para a paradisíaca Praia do Forno, que pode ser acessada de barco por quem preferir evitar a caminhada. Um passeio imperdível!

     Foto: - Reprodução do Youtube Mauricio Oliveira (Aventureiros)
    Os passeios de barco são uma das formas mais populares de conhecer Arraial do Cabo. Partindo da Praia dos Anjos, os roteiros passam por praias paradisíacas como a do Farol e as Prainhas do Pontal do Atalaia, além de pontos como a Gruta Azul e a Fenda de Nossa Senhora.

     Foto: Telma Flora/Ascom
    Com 40 km de extensão, a Praia Grande se destaca pela beleza e infraestrutura. Suas águas cristalinas, que variam entre azul-turquesa e verde-esmeralda, contrastam com a areia branca e fina. Democrática, recebe desde famílias até surfistas.

     Foto: Reprodução do Facebook Arraial do Cabo
    Arraial do Cabo é considerado um dos melhores destinos de mergulho do Brasil, com águas claras e rica vida marinha. Os pontos de mergulho, acessíveis por barco, permitem observar tartarugas, cardumes, corais e até naufrágios.

     Foto: Reprodução do Instagram @divertrip.arraial
    Já o snorkel é ideal para iniciantes e pode ser feito em praias como a do Forno ou nas Prainhas do Pontal. A boa visibilidade e a diversidade de espécies garantem uma experiência fascinante para quem deseja visitar o fundo do mar.

     Foto: Reprodução do Instagram @divertrip.arraial
