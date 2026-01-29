MST faz campanha para ajudar vítimas de acidente com ônibus na BR-251

O Movimento Nacional dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) realiza uma campanha de arrecadação de doação para dois integrantes de assentamento de Alagoas que estão entre as vítimas do acidente com um ônibus ocorrido no último dia 21 de janeiro na BR-251, no município de Francisco Sá (MG), no Norte do estado. O desastre deixou cinco mortos e 43 pessoas feridas.

O ônibus, que seguia de Arapiraca (AL) para Itapema (SC), tombou no Km 474, na descida da “serra de Francisco Sá”. O motorista e proprietário do ônibus fugiu logo após o acidente. No dia seguinte, ele se apresentou na delegacia de Francisco Sá e foi preso, sendo autuado pelos crimes de “homicídio culposo no trânsito, com agravante de omissão de socorro, lesão corporal na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente.

Os feridos foram levados para hospitais de Francisco Sá e de Montes Claros, um deles à Santa Casa da cidade-polo. Nesta quinta-feira (29/1), a Santa Casa informou que recebeu sete vítimas do acidente com o ônibus de Alagoas, das quais duas ainda permanecem internadas.

O MST iniciou uma de “solidariedade emergencial” em suas redes sociais, na qual pede doações, informando uma chave pix (numero 11543013465, em nome Luzânia Maximino de Melo) para receber as contribuições.

"Ajude a custear as despesas com assentados de Alagoas acidentados em Minas Gerais, em um grave acidente com ônibus na BR-251. As famílias precisam de todo apoio nesse momento”, diz a mensagem.

Ouvida pelo Estado de Minas, Débora Nunes, integrante da coordenação nacional do MST, informou que a entidade tomou conhecimento de que, entre as vitimas com o acidente na BR 251 no interior de Minas, estavam dois assentados da reforma agrária em Alagoas, sendo que um morreu e outro ficou ferido e foi hospitalizado, mas passa bem.

Débora salientou que, considerando as despesas e necessidades das famílias dos assentados que foram vitimas do acidente, o MST decidiu fazer a mobilização. As famílias dos mortos na tragédia tiveram gastos com o traslado dos corpos de Minas Gerais até Alagoas. Os parentes dos feridos têm despesas com deslocamentos, alimentação, hospedagem e outros custos.

“Nós resolvemos fazer essa campanha para que as pessoas pudessem ser solidárias, (para) quem pudesse ajudar. Então, a campanha está acontecendo em nome inclusive das famílias mesmo”, afirmou a integrante da coordenação nacional do MST, que também é assentada da reforma agrária em Alagoas.

Ela informou ainda que as famílias dois trabalhadores vitimas do acidente com o ônibus na BR-251 moram em dois diferentes assentamentos da reforma do alto sertão alagoano. Juntos, os dois assentamentos contam com cerca de 180 famílias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que o ônibus não possuía autorização para transporte interestadual de passageiros, o que caracteriza operação clandestina.