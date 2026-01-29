Assine
ALTO PARANAÍBA

Suspeito de tentar furtar cabos de rede elétrica é encontrado morto

Corpo foi levado ao IML. Polícia Civil investiga as causas da morte do homem

Renato Manfrim - Especial para o EM
Renato Manfrim - Especial para o EM
29/01/2026 16:36 - atualizado em 29/01/2026 16:36

Suspeito de tentar furtar cabos de rede elétrica é encontrado morto crédito: Google Street

Um homem de 27 anos foi encontrada morto na manhã desta quinta-feira (29/1) na Avenida João Paulo II, região Central de Araxá, no Alto Paranaíba.

Segundo informações de um morador, que preferiu não se identificar e que esteve no local onde o corpo foi encontrado, o homem teria morrido após sofrer uma descarga elétrica no momento que tentaria furtar cabos de rede elétrica.

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Araxá. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que, assim que acionada, deslocou equipe da perícia até o local. "Os peritos realizaram a coleta de vestígios e informações que subsidiarão as investigações", diz a nota.

O caso foi destinado à 6ª Delegacia de Polícia Civil em Araxá, e outras informações poderão ser repassadas após os procedimentos de polícia judiciária", complementou.

overflay