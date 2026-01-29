PM apreende 400 quilos de maconha em Uberlândia

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma operação do Grupo Especializado em Patrulhamento em Área de Risco (GEPAR), do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, resultou na prisão de dois traficantes e na apreensão de 400 quilos de maconha, distribuídos em 428 tabletes.

A operação, batizada “Tolerância Zero”, ocorreu no Bairro Nossa Senhora das Graças. Os militares chegaram à droga e aos traficantes, a partir de denúncia anônima, sobre uma carga de entorpecentes, que chegaria à cidade.

Foram feitos levantamentos e diligências, com auxílio do Setor de Inteligência da PM, que conseguiram descobrir onde seria feita a entrega.

Além da droga, foram apreendidos R$ 2.884,em dinheiro, quatro celulares, uma faca, uma balança de precisão, uma máquina de cartão, anotações relacionadas ao tráfico de drogas e dois veículos utilizados na atividade criminosa, uma BMW 320i e um Fiat Palio.

Os traficantes presos e a droga foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Uberlândia.

