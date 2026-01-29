Assine
DROGAS

PM apreende 400 quilos de maconha em Uberlândia

Policiais chegaram aos traficantes e à carga a partir de uma denúncia anônima

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repórter de Polícia e Esportes.
29/01/2026 13:12 - atualizado em 29/01/2026 13:12

Foram 428 tabletes te maconha, num total de 400 quilos
Foram 428 tabletes te maconha, num total de 400 quilos crédito: PMMG

Uma operação do Grupo Especializado em Patrulhamento em Área de Risco (GEPAR), do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, resultou na prisão de dois traficantes e na apreensão de 400 quilos de maconha, distribuídos em 428 tabletes.

A operação, batizada “Tolerância Zero”, ocorreu no Bairro Nossa Senhora das Graças. Os militares chegaram à droga e aos traficantes, a partir de denúncia anônima, sobre uma carga de entorpecentes, que chegaria à cidade.

Foram feitos levantamentos e diligências, com auxílio do Setor de Inteligência da PM, que conseguiram descobrir onde seria feita a entrega.

Além da droga, foram apreendidos R$ 2.884,em dinheiro, quatro celulares, uma faca, uma balança de precisão, uma máquina de cartão, anotações relacionadas ao tráfico de drogas e dois veículos utilizados na atividade criminosa, uma BMW 320i e um Fiat Palio.

Os traficantes presos e a droga foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Uberlândia.

