Jovem é preso com cerca de 370 kg de maconha em porta-malas na BR-251

Um jovem de 23 anos foi preso na manhã deste sábado (24/1) ao ser flagrado transportando cerca de 370 quilos de maconha no porta-malas de um veículo na BR-251, em Salinas (MG), no Norte do estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um Kia Sportage branco desobedeceu a uma ordem de parada no km 314 da rodovia, iniciou uma fuga e realizou ultrapassagens em trecho com faixa contínua, colocando outros condutores em risco. Depois do acompanhamento tático, o veículo foi abordado no km 311.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram 434 tabletes de maconha no porta-malas, em local de fácil acesso. Ao todo, foram apreendidos 366,4 kg da droga, caracterizando o crime de tráfico de drogas.

O suspeito informou que o entorpecente foi adquirido no Mato Grosso do Sul e teria como destino Arapiraca (AL), onde seria comercializado.

O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado da Polícia Civil de Minas Gerais, e o jovem conduzido à delegacia.