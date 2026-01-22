Assine
LUTA CONTRA O TRÁFICO

Quatro suspeitos são presos com drogas na Rua Sapucaí, em BH

Droga apreendida seria destinada ao Carnaval, segundo a Polícia Militar

Publicidade
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
22/01/2026 07:02 - atualizado em 22/01/2026 08:16

Viaduto de Santa Tereza, em BH, com seus arcos
Rua Sapucaí fica próximo ao Viaduto de Santa Tereza, em BH, com seus arcos crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Quatro pessoas foram presas por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Militar realizada nessa quarta-feira (21/1), na Rua Sapucaí, Bairro Floresta, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).

A ação, conduzida por militares do 1º Batalhão da PM, com apoio da Seção de Inteligência, resultou inicialmente na apreensão de cerca de 500g de maconha com os indivíduos. No entanto, um dos suspeitos confessou que o restante da droga estaria em uma residência no Bairro Concórdia, Região Nordeste da capital.

 

Na casa, foram apreendidos 30 barras de maconha, porções fracionadas da droga, uma porção de cocaína, um simulacro de arma de fogo, um carro e placas de veículos furtados.

De acordo com a corporação, um dos detidos afirmou que o entorpecente, avaliado em cerca de R$ 40 mil, seria comercializado durante no Carnaval. O suspeito também mencionou possível ligação com a facção criminosa Comando Vermelho.

Os envolvidos foram encaminhados à Polícia Civil. O caso segue sob investigação.

O suspeito também mencionou possível ligação com a facção criminosa Comando Vermelho
O suspeito também mencionou possível ligação com a facção criminosa Comando Vermelho PMMG/Reprodução

