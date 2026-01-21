Assine
overlay
Início Gerais
TRÁFICO DE DROGAS

MG: menores do tráfico são apreendidos em Caratinga

Adolescentes faziam a venda de drogas através da janela de uma casa em Caratinga, no Leste de Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
21/01/2026 12:59 - atualizado em 21/01/2026 13:00

compartilhe

SIGA
x
Parte do dinheiro e das drogas apreendidas com adolescentes em Caratinga
Parte do dinheiro e das drogas apreendidas com adolescentes em Caratinga crédito: PMMG

Dois adolescentes, de 13 e 15 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar de Caratinga, no Leste de Minas Gerais, na noite dessa terça-feira (20/01). Uma mulher, de 33 anos, que seria a chefe dos menores, foi presa. Usar menores para o transporte, venda e entrega de drogas é uma antiga prática do tráfico. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

 

Segundo a Polícia Militar, uma ação foi realizada na tarde desta terça-feira, no Bairro Esplanada, naquela cidade. Durante patrulhamento, na Rua Cota Silva, militares da viatura CPU flagraram a comercialização de drogas, que era feita a partir da janela de um imóvel.

Diante da situação de flagrante, os policiais entraram na casa, apreendendo os dois menores, que eram os responsáveis pela comercialização da droga. A mulher, que também estava no local, foi presa. 

Numa revista na casa, foram apreendidos R$ 1.538,00 em dinheiro, 43 pedras de crack, diversas embalagens plásticas utilizadas para o acondicionamento de drogas e um recipiente plástico preso a uma corda, conhecido como “Teresa”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os adolescentes foram conduzidos para registro da ocorrência e posteriormente liberados aos respectivos representantes legais. A mulher foi levada à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.

Tópicos relacionados:

drogas pm policia trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay