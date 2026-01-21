MG: menores do tráfico são apreendidos em Caratinga

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Dois adolescentes, de 13 e 15 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar de Caratinga, no Leste de Minas Gerais, na noite dessa terça-feira (20/01). Uma mulher, de 33 anos, que seria a chefe dos menores, foi presa. Usar menores para o transporte, venda e entrega de drogas é uma antiga prática do tráfico.

Segundo a Polícia Militar, uma ação foi realizada na tarde desta terça-feira, no Bairro Esplanada, naquela cidade. Durante patrulhamento, na Rua Cota Silva, militares da viatura CPU flagraram a comercialização de drogas, que era feita a partir da janela de um imóvel.

Diante da situação de flagrante, os policiais entraram na casa, apreendendo os dois menores, que eram os responsáveis pela comercialização da droga. A mulher, que também estava no local, foi presa.

Numa revista na casa, foram apreendidos R$ 1.538,00 em dinheiro, 43 pedras de crack, diversas embalagens plásticas utilizadas para o acondicionamento de drogas e um recipiente plástico preso a uma corda, conhecido como “Teresa”.

Os adolescentes foram conduzidos para registro da ocorrência e posteriormente liberados aos respectivos representantes legais. A mulher foi levada à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.