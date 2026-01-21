MG: PM apreende 850 quilos de maconha em Sete Lagoas
Prisão foi possível graças ao apoio do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, na zona rural de Sete Lagoas (MG)
compartilheSIGA
Um homem de 28 anos foi preso e 850 quilos de maconha, distribuídas em 694 barras, foram apreendidas pela Polícia Militar, na zona rural de Sete Lagoas (MG), na noite desta terça-feira (20/01).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Os policiais chegaram até o traficante graças ao Serviço de Inteligência da corporação a partir de uma denúncia anônima. A denúncia dava conta de que uma pequena parcela da droga seria entregue pelo traficante, em frente à Usina Bandeirantes.
Os militares, através do Serviço de Inteligência, passaram a observar o local e o suspeito, um homem muito forte. Ele foi visto entregando uma barra, esverdeada, a um outro homem. O suspeito estava numa motocicleta Titan, de cor preta.
Antes que os policiais chegassem para efetuar a prisão, o homem arrancou a moto e saiu do local. Mas o monitoramento feito pelo Serviço de Inteligência possibilitou que ele fosse descoberto dentro de sua casa, na Rua Canadá.
Ao perceber a presença da polícia, o suspeito fugiu. Saltou o muro de sua casa para a de um vizinho e, daí em diante, fez um trajeto por cima de telhados, e vários se quebraram, para tentar escapar.
Os policiais perderam o suspeito de vista, no entanto, um dos deles desconfiou, ao refazer o trajeto da fuga, que ele estivesse numa casa, na Rua Diamante. A casa tem um pequeno galpão, onde funciona uma oficina de veículos. E chegando a esse espaço, os policiais deram voz de prisão ao homem.
Ele não se entregou, mas acabou sendo capturado. Resistiu à prisão, pois é muito forte e foi contido quando vários policiais o cercaram. Ao ser contido, os policiais perceberam diversas escoriações, provenientes de tombos nos telhados que se quebraram.
Voltando à casa do suspeito, os policiais encontraram 14 barras de maconha, além de um celular. Os policiais insistiram com o suspeito para que entregasse o restante da droga que tinha em seu poder.
No rastreamento feito pelo Serviço de Inteligência, surgiu um endereço, em que o suspeito havia estado, durante o dia, na Rua Q, Bairro Xavier. É uma região de sítios, e na casa em que o suspeito havia estado, uma casa abandonada, de apenas um cômodo.
E ao abrirem a porta, os policiais encontraram 683 barras da droga. O homem foi levado para a Delegacia de Plantão e, para surpresa de todos, chegaram juntos com um advogado, que disse ter sido contratado para defender o traficante.
Isso levantou a suspeita dos policiais, de que acreditam que o homem preso possa ser integrante de alguma facção criminosa, pois a sua defesa apareceu no nada, sem que ele tivesse chamado. O pai do suspeito chegou ao local, com outro advogado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Foram apreendidos um veículo Renault, uma moto Titan e um celular. O homem disse que durante a fuga jogou pelo caminho, uma correntinha e um relógio.