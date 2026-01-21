MG: PM apreende 850 quilos de maconha em Sete Lagoas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 28 anos foi preso e 850 quilos de maconha, distribuídas em 694 barras, foram apreendidas pela Polícia Militar, na zona rural de Sete Lagoas (MG), na noite desta terça-feira (20/01).

Os policiais chegaram até o traficante graças ao Serviço de Inteligência da corporação a partir de uma denúncia anônima. A denúncia dava conta de que uma pequena parcela da droga seria entregue pelo traficante, em frente à Usina Bandeirantes.

Os militares, através do Serviço de Inteligência, passaram a observar o local e o suspeito, um homem muito forte. Ele foi visto entregando uma barra, esverdeada, a um outro homem. O suspeito estava numa motocicleta Titan, de cor preta.

Antes que os policiais chegassem para efetuar a prisão, o homem arrancou a moto e saiu do local. Mas o monitoramento feito pelo Serviço de Inteligência possibilitou que ele fosse descoberto dentro de sua casa, na Rua Canadá.

Ao perceber a presença da polícia, o suspeito fugiu. Saltou o muro de sua casa para a de um vizinho e, daí em diante, fez um trajeto por cima de telhados, e vários se quebraram, para tentar escapar.

Os policiais perderam o suspeito de vista, no entanto, um dos deles desconfiou, ao refazer o trajeto da fuga, que ele estivesse numa casa, na Rua Diamante. A casa tem um pequeno galpão, onde funciona uma oficina de veículos. E chegando a esse espaço, os policiais deram voz de prisão ao homem.

Ele não se entregou, mas acabou sendo capturado. Resistiu à prisão, pois é muito forte e foi contido quando vários policiais o cercaram. Ao ser contido, os policiais perceberam diversas escoriações, provenientes de tombos nos telhados que se quebraram.

Voltando à casa do suspeito, os policiais encontraram 14 barras de maconha, além de um celular. Os policiais insistiram com o suspeito para que entregasse o restante da droga que tinha em seu poder.

No rastreamento feito pelo Serviço de Inteligência, surgiu um endereço, em que o suspeito havia estado, durante o dia, na Rua Q, Bairro Xavier. É uma região de sítios, e na casa em que o suspeito havia estado, uma casa abandonada, de apenas um cômodo.

E ao abrirem a porta, os policiais encontraram 683 barras da droga. O homem foi levado para a Delegacia de Plantão e, para surpresa de todos, chegaram juntos com um advogado, que disse ter sido contratado para defender o traficante.

Isso levantou a suspeita dos policiais, de que acreditam que o homem preso possa ser integrante de alguma facção criminosa, pois a sua defesa apareceu no nada, sem que ele tivesse chamado. O pai do suspeito chegou ao local, com outro advogado.

Foram apreendidos um veículo Renault, uma moto Titan e um celular. O homem disse que durante a fuga jogou pelo caminho, uma correntinha e um relógio.