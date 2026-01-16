PM apreende 450 barras de maconha em chácara de Governador Valadares
Caseiro contou que apenas tomava conta da residência e que a droga pertence ao filho
Policiais militares do Comando Tático do 6º BPM apreenderam 450 barras de maconha na residência de um caseiro, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, na noite de quinta-feira, (15/01). A droga pertence a um outro homem, de 29 anos, que está foragido.
Os policiais chegaram à droga por uma denúncia anônima. Ao chegarem ao chacreamento Ilha Grande, os militares avistaram um pé de maconha. Ainda do lado de fora da casa, sentiram o cheiro forte da droga.
Os policiais foram recebidos por um homem, de 59 anos, que contou que aquela não era a casa dele, mas do filho, que não se encontrava naquele momento.
Os policiais encontraram 440 barras de maconha inteiras, um saco com diversos pedaços de barras cortadas de substância semelhante a maconha, uma planta semelhante a maconha, uma balança marca Benx e um caderno de anotações. Tudo estava no quarto do suspeito.
O caseiro foi levado para a Delegacia, juntamente com a droga e foi liberado depois de prestar depoimento.