Assine
overlay
Início Gerais
DROGAS

PM apreende 450 barras de maconha em chácara de Governador Valadares

Caseiro contou que apenas tomava conta da residência e que a droga pertence ao filho

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
16/01/2026 11:27

compartilhe

SIGA
x
A droga estava armazenada no quarto do filho do caseiro
A droga estava armazenada no quarto do filho do caseiro crédito: PMMG

Policiais militares do Comando Tático do 6º BPM apreenderam 450 barras de maconha na residência de um caseiro, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, na noite de quinta-feira, (15/01). A droga pertence a um outro homem, de 29 anos, que está foragido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os policiais chegaram à droga por uma denúncia anônima. Ao chegarem ao chacreamento Ilha Grande, os militares avistaram um pé de maconha. Ainda do lado de fora da casa, sentiram o cheiro forte da droga. 

Leia Mais

 

Os policiais foram recebidos por um homem, de 59 anos, que contou que aquela não era a casa dele, mas do filho, que não se encontrava naquele momento.

Os policiais encontraram 440 barras de maconha inteiras, um saco com diversos pedaços de barras cortadas de substância semelhante a maconha, uma planta semelhante a maconha, uma balança marca Benx e um caderno de anotações. Tudo estava no quarto do suspeito.  

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caseiro foi levado para a Delegacia, juntamente com a droga e foi liberado depois de prestar depoimento.

Tópicos relacionados:

governador-valadares maconha minas-gerais trafico-de-droga

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay