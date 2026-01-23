Dupla é presa por arremessar celulares e drogas para dentro de presídio

Drogas e eletrônicos foram apreendidos após serem arremessados para dentro do Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, na noite dessa quinta-feira (22/1).



A ação foi flagrada por câmeras de segurança, que registraram dois homens lançando pacotes por cima do muro da unidade e fugindo em seguida. As imagens não foram divulgadas.



Os materiais caíram em uma área externa do presídio e incluíam drogas, carregadores, chips, fones de ouvido, baterias e placas solares.



Com base nas imagens, equipes localizaram dois suspeitos nas proximidades. Eles tentaram fugir durante a abordagem e foram contidos. Um deles usava tornozeleira eletrônica.

Todo o material foi apreendido e encaminhado para investigação. O objetivo é descobrir quem eram os destinatários do material.