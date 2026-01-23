Assine
overlay
Início Gerais
DELIVERY

Dupla é presa por arremessar celulares e drogas para dentro de presídio

Os materiais caíram em uma área externa de presídio em Uberlândia e incluíam drogas, carregadores, chips, fones de ouvido, baterias e placas solares

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
23/01/2026 16:43

compartilhe

SIGA
x
Dois são presos atirando celulares e drogas para dentro de presídio
Dois são presos atirando celulares e drogas para dentro de presídio crédito: Divulgação/Polí­cia Penal

Drogas e eletrônicos foram apreendidos após serem arremessados para dentro do Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, na noite dessa quinta-feira (22/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


A ação foi flagrada por câmeras de segurança, que registraram dois homens lançando pacotes por cima do muro da unidade e fugindo em seguida. As imagens não foram divulgadas.

Leia Mais


Os materiais caíram em uma área externa do presídio e incluíam drogas, carregadores, chips, fones de ouvido, baterias e placas solares.


Com base nas imagens, equipes localizaram dois suspeitos nas proximidades. Eles tentaram fugir durante a abordagem e foram contidos. Um deles usava tornozeleira eletrônica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Todo o material foi apreendido e encaminhado para investigação. O objetivo é descobrir quem eram os destinatários do material.

Tópicos relacionados:

entrega

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay